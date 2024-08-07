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Действительно ли изюм полезен для здоровья и как правильно его употреблять

Чем полезны изюм (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Существует множество сортов изюма, это черные, красные, золотой изюм, кишмиш. Обычно его используют для выпечки и кулинарии. К тому же в нем содержится много витаминов, необходимых организму.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Какие витамины есть в изюме

В изюме содержится много необходимых организму витаминов:

  • ​А
  • В1
  • В2
  • В3
  • В5
  • В6
  • В9
  • С
  • Е
  • К
  • Н

В частности, это все в чем так сильно нуждается человеческим организм.

Польза для организма

Быстрый заряд энергии

Изюм наполнен природными сахарами и углеводами. Они считаются быстроусвояемым углеводом, что делает его отличным источником быстрой энергии перед тренировкой благодаря природным сахарам и углеводам.

Такой продукт следует есть перед тренировкой. Изюм также является стабильным перекусом, то есть он не испортятся, и его можно упаковать в машину или рюкзак.

Прекрасный источник антиоксидантов

Изюм богат антиоксидантами, которые помогают бороться с окислительным стрессом и уменьшают воспаление. Виноград и изюм являются отличным источником фенольных антиоксидантов.

Эти соединения помогают уменьшить хроническое воспаление, вызывающее некоторые виды рака, диабет и сердечные заболевания. Они также могут быть противомикробными, то есть помогают иммунной системе организма бороться с инфекционными заболеваниями.

Богатые магнием

Изюм является отличным источником магния - жизненно важного минерала для различных функций организма.

Он помогает функционировать мышцам, передавать нервные сигналы и поддерживать здоровую иммунную систему.

Успокаивают нервную систему

Изюм обладает седативными свойствами. Это объясняется содержанием никотиновой кислоты и витаминов В1, В2 и В5. Благодаря регулярному употреблению изюма в умеренных количествах можно снизить тревожность и наладить сон.

Выводят токсины из организма

Изюм богат калием, который имеет мочегонный эффект, помогающий выводить токсические вещества. Регулярное употребление изюма положительно влияет на работу почек и состояние кожи.

Сколько изюма можно съесть в день

Изюм рекомендуется добавлять в каши, творог, десерты. Также изюм можно употреблять как самостоятельное блюдо, как перекус.

В общем, дневная норма для взрослого человека при отсутствии противопоказаний составляет две столовые ложки.

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