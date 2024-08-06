5 признаков того, что вы едите много продуктов с белками

Белок нужен организму для производства и восстановления клеток. Если переесть продуктами с высоким содержанием белков, то могут возникнуть неприятные последствия для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Чем полезен белок

Белок является важным питательным веществом, состоящим из химических строительных блоков, известных как аминокислоты. Организм нуждается в диетическом белке для выполнения основных функций, а главное для создания и поддержания каждой клетки в организме, включая клетки мышц, костей и тканей.

Оптимальным для здоровья считается употребление широкого ассортимента цельных продуктов, сочетающих нежирные источники белка с углеводами, здоровыми жирами, клетчаткой, витаминами, минералами и достаточным количеством воды.

Доктор философии Крис Мор рассказал, что важно регулировать потребление белка в соответствии с образом жизни и другими потребностями в питательных веществах, убедившись, что тело получает то, что ему нужно.

Количество белка, которое требуется, зависит от возраста, пола, веса и уровня активности.

Эксперт отметил, что в общем взрослым нужно примерно 0,8 г белка на килограмм массы тела. Спортсменам и очень активным людям может понадобиться больше примерно от 1,2 до 2,0 г на килограмм.

Мор добавляет, что для пожилых людей особенно важно потреблять достаточное количество белка, чтобы поддерживать силу мышц, предотвращать инфекции и способствовать общему здоровью.

Признаки избытка белка в организме

Проблемы с почками

Если у вас уже есть болезнь почек, соблюдение диеты с высоким содержанием белка может ухудшить функцию почек, поскольку организм может быть тяжело перетравить их.

Употребление большого количества животного белка (мясо, яйца и морепродукты) может повысить уровень мочевой кислоты в организме. В дальнейшем это может привести к развитию камней в почках. Диета с высоким содержанием белка снижает уровень мочевого цитрата в организме. Это химическое вещество, противодействующее образованию камней в почках.

Обезвоживание

Один из способов того, как избыток белка влияет на работу почек, заключается в том, что он может вызвать более частые мочеиспускания.

Одним из компонентов белка является азот. Если вы едите слишком много белка, организм будет пытаться вымыть избыток азота, что приведет к вымыванию воды и увеличению мочеиспускания. Когда это произойдет, вам может потребоваться увеличение потребления воды.

Болезнь сердца

Диеты с высоким содержанием белка, особенно с большим количеством красного и обработанного мяса, могут повысить риск сердечных заболеваний из-за высокого содержания жира и холестерина.

Желудочно-кишечное расстройство

Избыток белка, особенно если вы едите его вместо других питательных веществ, также может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта. Это может вызвать тошноту, диарею, несварение, запор и дискомфорт в пищеварительной системе.

Неприятный запах изо рта

Постоянное употребление чрезмерного количества белка в рационе также может привести к неприятному запаху изо рта.

Поскольку организм расщепляет белок во время процесса пищеварения, он вырабатывает аммиак, если есть избыток мочевины, что приводит к неприятному запаху.