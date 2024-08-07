Чи справді родзинки корисні для здоров'я і як правильно їх вживати

Існує безліч сортів родзинок, це чорні, червоні, золоті родзинки, кишмиш. Зазвичай їх використовують для випічки та в кулінарії. До того ж в них міститься багато вітамінів, які необхідні організму.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Загалом у родзинках міститься багато необхідних організму вітамінів:
Зокрема, це все чого так сильно потребує людський організм.
Родзинки наповнені природними цукрами та вуглеводами. Вони вважаються швидкозасвоюваним вуглеводом, що робить його чудовим джерелом швидкої енергії перед тренуванням завдяки природнім цукрам і вуглеводам.
Такий продукт варто їсти перед тренуванням. Родзинки також є стабільним перекусом, тобто вони не зіпсуються, і їх можна упакувати в машину або рюкзак.
Родзинки багаті антиоксидантами, які допомагають боротися з окисним стресом і зменшують запалення. Виноград і родзинки є чудовим джерелом фенольних антиоксидантів.
Ці сполуки допомагають зменшити хронічне запалення, яке викликає деякі види раку, діабет і серцеві захворювання. Вони також можуть бути протимікробними, тобто допомагають імунній системі організму боротися з інфекційними захворюваннями.
Родзинки є чудовим джерелом магнію - життєво важливого мінералу для різних функцій організму.
Він допомагає функціонувати м’язам, передавати нервові сигнали та підтримувати здорову імунну систему.
Родзинки мають седативні властивості. Це пояснюється вмістом у ньому нікотинової кислоти та вітамінів В1, В2 та В5. Завдяки регулярному вживанню родзинок у помірних кількостях можна знизити тривожність та налагодити сон.
Родзинки багаті калієм, який має сечогінний ефект, що допомагає виводити токсичні речовини. Регулярне вживання родзинок позитивно впливає на роботу нирок та стан шкіри.
Родзинки рекомендується додавати в каші, сир, десерти. Також родзинки можна вживати як самостійну страву, як перекушування.
Загалом денна норма для дорослої людини за відсутності протипоказань становить дві столові ложки.
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