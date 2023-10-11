Действительно ли существуют "гормоны счастья" и как их получить

Как люди получают "гормоны счастья"

Эндокринолог Дина Крылова рассказала, что люди во всем мире пытаются разными способами повлиять на выброс у себя гормонов "хорошего самочувствия": спортсмены получают кайф от физической нагрузки, другие громко смеются с мемов и стендапов, влюбленные занимаются любовью и обнимаются.

Все эти химические реакции связаны с 4 основными "гормонами счастья": серотонином, дофамином, окситоцином и эндорфинами.

Серотонин

Серотонин известен как "естественный стимулятор настроения". Низкие концентрации гормона связаны с развитием депрессии. Исследования показывают, что гормон влияет на память, улучшает скорость обучения и способствует расслаблению.

Увеличить уровень серотонина в организме можно как при помощи назначенных врачом медикаментов (при наличии показаний). Или проводить больше времени на солнце и делать физические упражнения.

Один из естественных способов повысить уровень серотонина - это физические упражнения. Когда вы крутите педали велосипеда или занимаетесь силовыми упражнениями, тело выделяет больше триптофана - аминокислоту, которую мозг использует для выработки серотонина.

Дофамин

Дофамин - это гормон, который больше всего вовлечен в чувство удовольствия. Секс, шопинг, пирожное, выпекаемое в духовке - все это может спровоцировать высвобождение дофамина.

Недостаточное количество дофамина вызывает скованность движений, что является характерным признаком болезни Паркинсона. Исследования показывают, что дефицит дофамина способствует также плохому настроению, отсутствию мотивации и концентрации. Хотя развитие депрессии чаще связано с нехваткой серотонина.

Поскольку дофамин образуется из тирозина, повысить уровень гормона можно, если обогатить свой рацион на продукты с высоким содержанием аминокислоты. В них входят:

курица и другие виды птицы

молочные продукты, например молоко, сыр и йогурт

авокадо

бананы

семена тыквы и кунжута

соя

Окситоцин

Организм производит окситоцин когда мы влюблены. Поэтому его называют "гормоном любви" и "гормоном объятий".

Основная естественная задача окситоцина - стимулировать мышцы матки к сокращению во время родов. Женщинам, у которых роды протекают медленно, иногда дают окситоцин, чтобы ускорить процесс.

Доказано, что окситоцин снижает уровень стресса и тревоги. Низкий уровень окситоцина связан с симптомами депрессии, в частности послеродовой.

Более естественный способ повысить уровень окситоцина - это физические упражнения.

Эндорфины

Эндорфины являются естественными обезболивающими в организме. Эти соединения образуются в гипоталамусе и гипофизе в ответ на боль или стресс. Это целая группа пептидных гормонов, одновременно утомляющая боль и создающая общее ощущение благополучия.

Существует около 20 разных типов эндорфинов. Среди них наиболее исследован бета-эндорфин, который связывают с удовольствием от физической нагрузки.