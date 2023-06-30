Эти анализы нужно сдавать всем каждый год, чтобы избежать болезней

Регулярные анализы и обследования помогают на ранних стадиях выявить болезни, воспалительные процессы и другие проблемы организма и начать лечение. Подходящие анализы нужно сдавать каждому раз в год.

Об этом сообщила дерматолог Анастасия Санницкая в Instagram .

Список анализов

Общий анализ крови с формулой

Такой анализ дает всеобщее значение об организме. Он позволяет диагностировать заболевания, связанные с анемией, инфекциями, воспалением, а также нарушение свертывания крови и раком.

Общая биохимия крови + инсулин

Анализ поможет предупредить сахарный диабет, проблемы с печенью и желчным пузырем и почками.

Обследования покажут общий белок крови, альбумин - это "строительный материал" для всего организма.

Липидограмма

Данное обследование поможет предотвратить атеросклероз. А это в свою очередь поможет избежать инфаркта, инсульта и желчнокаменную болезнь.

Тиреотропный гормон и антитела к тиреопероксидазе

Это показатель щитовидной железы, являющейся главной метаболизма. Поэтому очень важно контролировать ее состояние.

Витамины

Необходимо регулярно сдавать общий витамин D, витамин В12, B9, фериртин, трансферрин, железо сывороточное, общий Са, Mg и Zn.

Дефицит этих витаминов и минералов отвечает за здоровье всего организма, в частности нервную систему, кожу и волосы.

Кому необходимо регулярно сдавать анализы

Врач отметила, что этот список анализов для здоровых людей, которых ничего не беспокоит и нет никаких жалоб на здоровье. Однако, если у вас есть хронические заболевания или генетическая предрасположенность к ним, то врач может добавить еще другие показатели, после сбора анамнеза.

"В зависимости от того, какую лабораторию вы выберете, будут разные нормативные значения. Поэтому я всегда рекомендую выбирать одну лабораторию, и всегда в ней сдавать. Для того чтобы просто сравнивать ваши показатели в динамике", - говорится в сообщении.

В любом возрасте необходимо проходить следующие обследования:

УЗИ органов брюшной полости и малого таза - один раз в 1-2 года

Рентгенография органов грудной клетки или флюорография по показаниям

Тестирование на гепатиты В, С и ВИЧ, если человек в группе риска (был контакт с кровью или биологическими жидкостями, есть частое изменение половых партнеров, маникюр нестерильными инструментами)

Осмотр стоматолога - дважды в год.

Важно помнить, что предотвратить заболевание всегда легче, чем его лечить.