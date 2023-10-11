Чи справді існують "гормони щастя" та як їх отримати

Як люди отримують "гормони щастя"

Ендокринолог Діна Крилова розповіла, що люди в усьому світі намагаються різними способами вплинути на викид у себе гормонів "гарного самопочуття": спортсмени отримують кайф від фізичного навантаження, інші голосно сміються від мемів та стендапів, закохані займаються коханням та обіймаються.

Усі ці хімічні реакції пов’язані з 4 основними "гормонами щастя": серотоніном, дофаміном, окситоцином та ендорфінами.

Серотонін

Серотонін відомий як "природний стимулятор настрою". Низькі концентрації гормону пов’язані з розвитком депресії. Дослідження показують, що гормон також впливає на пам’ять, покращує швидкість навчання та сприяє розслабленню.

Збільшити рівень серотоніну в організмі можна як за допомогою призначених лікарем медикаментів (за наявності показань). Або ж проводити більше часу на сонці та робити фізичні вправи.

Один із природних способів підвищити рівень серотоніну - це фізичні вправи. Коли ви крутите педалі велосипеда або займаєтесь силовими вправами, тіло виділяє більше триптофану - амінокислоту, яку мозок використовує для утворення серотоніну.

Дофамін

Дофамін - це гормон, який найбільше залучений у відчуття задоволення. Секс, шопінг, тістечко, що випікається в духовці - усе це може спровокувати вивільнення дофаміну.

Недостатня кількість дофаміну викликає скутість рухів, що є характерною ознакою хвороби Паркінсона. Дослідження показують, що дефіцит дофаміну також сприяє поганому настрою, відсутності мотивації та концентрації. Хоча розвиток депресії частіше пов’язаний із нестачею серотоніну.

Оскільки дофамін утворюється з тирозину, підвищити рівень гормону можна, якщо збагатити свій раціон на продукти з високим вмістом амінокислоти. До них входять:

курка та інші види птиці

молочні продукти, як-от молоко, сир і йогурт

авокадо

банани

насіння гарбуза й кунжуту

соя

Окситоцин

Організм виробляє окситоцин коли ми закохані. Тому його називають "гормоном любові" та "гормоном обіймів".

Основна природна задача окситоцину - стимулювати м’язи матки до скорочення під час пологів. Жінкам, у яких пологи протікають повільно, іноді дають окситоцин, щоб прискорити процес.

Доведено, що окситоцин також знижує рівень стресу та тривоги. Низький рівень окситоцину пов’язаний із симптомами депресії, зокрема післяпологової.

Більш природний спосіб підвищити рівень окситоцину - це фізичні вправи.

Ендорфіни

Ендорфіни є природними знеболювальними в організмі. Ці сполуки утворюються в гіпоталамусі й гіпофізі у відповідь на біль або стрес. Це ціла група пептидних гормонів, яка одночасно тамує біль і створює загальне відчуття благополуччя.

Існує біля 20 різних типів ендорфінів. Серед них найбільш дослідженим є бета-ендорфін, який пов’язують із задоволенням від фізичного навантаження.