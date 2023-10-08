Для получения каких лекарств нужен только электронный рецепт: разъяснение Минздрава
В Украине для получения отдельных лекарств украинцам необходим электронный рецепт. По бумажному их получить невозможно.
Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.
Как отметили в ведомстве, получить лекарства по государственной программе реимбурсации (позволяет пациентам получать лекарства бесплатно или с доплатой) можно только по электронному рецепту.
Исключением являются прифронтовые территории и территории, где ведутся боевые действия, там для этих лекарств все еще действует бумажный рецепт.
В рамках программы реимбурасации пациентам помогают лечить:
- сердечно-сосудистые заболевания;
- бронхиальную астму;
- диабет II типа;
- несахарный диабет;
- расстройства психики и поведения;
- эпилепсию;
- болезнь Паркинсона;
- хронические обструктивные заболевания легких;
- для обезболивания: Морфин (Morphine) (таблетки);
- для профилактики инсультов и инфарктов.
При этом наркотические (психотропные) лекарства в Украине все еще можно получить как по электронному, так и по бумажному рецепту.
Но вскоре е-рецепт для этой группы лекарств тоже станет обязательным. Исключение будет действовать только на прифронтовых территориях и территориях, где проходят боевые действия.
При покупке всех других рецептурных лекарств украинцы могут выбрать удобную для себя форму рецепта - электронную или бумажную.
Напомним, граждане Украины могут получить бесплатные лекарства для лечения расстройств психики и эпилепсии. Для этого необходимо обратиться к врачу и получить рецепт.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.