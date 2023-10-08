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Для получения каких лекарств нужен только электронный рецепт: разъяснение Минздрава

Украина, Воскресенье 08 октября 2023 13:08
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Для получения каких лекарств нужен только электронный рецепт: разъяснение Минздрава Фото: в Минздраве объяснили, для получения каких лекарств нужен только электронный рецепт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине для получения отдельных лекарств украинцам необходим электронный рецепт. По бумажному их получить невозможно.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Как отметили в ведомстве, получить лекарства по государственной программе реимбурсации (позволяет пациентам получать лекарства бесплатно или с доплатой) можно только по электронному рецепту.

Исключением являются прифронтовые территории и территории, где ведутся боевые действия, там для этих лекарств все еще действует бумажный рецепт.

В рамках программы реимбурасации пациентам помогают лечить:

  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • бронхиальную астму;
  • диабет II типа;
  • несахарный диабет;
  • расстройства психики и поведения;
  • эпилепсию;
  • болезнь Паркинсона;
  • хронические обструктивные заболевания легких;
  • для обезболивания: Морфин (Morphine) (таблетки);
  • для профилактики инсультов и инфарктов.

При этом наркотические (психотропные) лекарства в Украине все еще можно получить как по электронному, так и по бумажному рецепту.

Но вскоре е-рецепт для этой группы лекарств тоже станет обязательным. Исключение будет действовать только на прифронтовых территориях и территориях, где проходят боевые действия.

При покупке всех других рецептурных лекарств украинцы могут выбрать удобную для себя форму рецепта - электронную или бумажную.

Напомним, граждане Украины могут получить бесплатные лекарства для лечения расстройств психики и эпилепсии. Для этого необходимо обратиться к врачу и получить рецепт.

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хвороби Министерство здравоохранения Украины
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