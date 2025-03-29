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Магнитные бури: украинцев предупредили о "желтом" уровне угрозы

Суббота 29 марта 2025 07:01
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Магнитные бури: украинцев предупредили о "желтом" уровне угрозы Будут ли магнитные бури "штормить" Украину с 29 по 31 марта (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В последние дни марта магнитные бури могут повлиять на самочувствие многих людей. Солнечная активность достигнет пика на выходных, а затем уровень геомагнитных колебаний начнет постепенно снижаться.

Когда будут магнитные бури, какой мощности и как защитить свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце и выбросами корональной массы. Солнечный ветер достигает планеты и вызывает колебания магнитосферы. Для многих людей на планете это может означать головную боль, усталость или скачки давления.

Прогноз магнитных бурь на 29-31 марта

По данным международных астрономических центров, магнитные бури этого периода будут средней интенсивности:

29 марта, суббота - повышенная геомагнитная активность, К-индекс 4 (желтый уровень).

30 марта, воскресенье - стабилизация до умеренного уровня, К-индекс 3.

31 марта, понедельник - нормализация геомагнитного фона, К-индекс 2.

Солнечная активность в эти дни может вызвать временные проблемы с работой радиосвязи и GPS-навигации, а также повлиять на самочувствие некоторых людей.

Стоит отметить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и геомагнитная ситуация может меняться в течение даже нескольких часов. Поэтому стоит следить за обновлениями и предупреждениями специалистов.

Как магнитные бури влияют на человека

Самые частые симптомы:

  • Нарушение сна
  • Повышенная раздражительность
  • Головная боль и головокружение
  • Мигрень
  • Раздражительность, агрессия
  • Депрессивные состояния
  • Обострение хронических заболеваний у метеозависимых людей
  • Усталость и снижение концентрации внимания

Влияние на сердечно-сосудистую систему

Исследования показывают, что в дни с высоким K-индексом (показатель магнитной активности) наблюдается увеличение количества вызовов медиков по поводу гипертонических кризов, аритмий и сердечных приступов. Это связано с тем, что магнитные колебания могут влиять на работу вегетативной нервной системы, которая регулирует давление и ритм сердца.

Нарушение сна и изменение гормонального фона

Согласно данным ученых, в дни бурь снижается выработка мелатонина - гормона сна, что может приводить к бессоннице, общей усталости и ощущению "разбитости" даже после отдыха.

Изменения в мозговой активности

Нейрофизиологи обнаружили связь между геомагнитными бурями и колебаниями биоэлектрической активности мозга. Ученые зафиксировали, что во время бурь повышается вероятность головной боли, головокружения и снижения когнитивных функций - концентрации и скорости принятия решений.

Обострение психоэмоциональных состояний

В работах Международного центра биоэлектромагнитных исследований (США) указано, что в периоды сильной геомагнитной активности тревожность, раздражительность и даже панические атаки.

Наиболее уязвимыми к изменениям магнитного поля являются пожилые люди, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники и метеозависимые лица.

Как уменьшить влияние магнитных бурь?

  • Специалисты советуют в период повышенной солнечной активности:
  • Избегать стресса и физических перегрузок
  • Контролировать уровень артериального давления
  • Придерживаться здорового питания, богатого на калий и магний
  • Пить больше воды и избегать алкоголя
  • Нормализовать сон и отдых
  • Гулять на свежем воздухе и проветривать помещение

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При написании материала использованы источники: NASA Space Weather Prediction Center, European Space Agency (ESA), SpaceWeatherLiv

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