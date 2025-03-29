Магнитные бури: украинцев предупредили о "желтом" уровне угрозы
В последние дни марта магнитные бури могут повлиять на самочувствие многих людей. Солнечная активность достигнет пика на выходных, а затем уровень геомагнитных колебаний начнет постепенно снижаться.
Когда будут магнитные бури, какой мощности и как защитить свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что такое магнитная буря?
Магнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце и выбросами корональной массы. Солнечный ветер достигает планеты и вызывает колебания магнитосферы. Для многих людей на планете это может означать головную боль, усталость или скачки давления.
Прогноз магнитных бурь на 29-31 марта
По данным международных астрономических центров, магнитные бури этого периода будут средней интенсивности:
29 марта, суббота - повышенная геомагнитная активность, К-индекс 4 (желтый уровень).
30 марта, воскресенье - стабилизация до умеренного уровня, К-индекс 3.
31 марта, понедельник - нормализация геомагнитного фона, К-индекс 2.
Солнечная активность в эти дни может вызвать временные проблемы с работой радиосвязи и GPS-навигации, а также повлиять на самочувствие некоторых людей.
Стоит отметить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и геомагнитная ситуация может меняться в течение даже нескольких часов. Поэтому стоит следить за обновлениями и предупреждениями специалистов.
Как магнитные бури влияют на человека
Самые частые симптомы:
- Нарушение сна
- Повышенная раздражительность
- Головная боль и головокружение
- Мигрень
- Раздражительность, агрессия
- Депрессивные состояния
- Обострение хронических заболеваний у метеозависимых людей
- Усталость и снижение концентрации внимания
Влияние на сердечно-сосудистую систему
Исследования показывают, что в дни с высоким K-индексом (показатель магнитной активности) наблюдается увеличение количества вызовов медиков по поводу гипертонических кризов, аритмий и сердечных приступов. Это связано с тем, что магнитные колебания могут влиять на работу вегетативной нервной системы, которая регулирует давление и ритм сердца.
Нарушение сна и изменение гормонального фона
Согласно данным ученых, в дни бурь снижается выработка мелатонина - гормона сна, что может приводить к бессоннице, общей усталости и ощущению "разбитости" даже после отдыха.
Изменения в мозговой активности
Нейрофизиологи обнаружили связь между геомагнитными бурями и колебаниями биоэлектрической активности мозга. Ученые зафиксировали, что во время бурь повышается вероятность головной боли, головокружения и снижения когнитивных функций - концентрации и скорости принятия решений.
Обострение психоэмоциональных состояний
В работах Международного центра биоэлектромагнитных исследований (США) указано, что в периоды сильной геомагнитной активности тревожность, раздражительность и даже панические атаки.
Наиболее уязвимыми к изменениям магнитного поля являются пожилые люди, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники и метеозависимые лица.
Как уменьшить влияние магнитных бурь?
- Специалисты советуют в период повышенной солнечной активности:
- Избегать стресса и физических перегрузок
- Контролировать уровень артериального давления
- Придерживаться здорового питания, богатого на калий и магний
- Пить больше воды и избегать алкоголя
- Нормализовать сон и отдых
- Гулять на свежем воздухе и проветривать помещение
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При написании материала использованы источники: NASA Space Weather Prediction Center, European Space Agency (ESA), SpaceWeatherLiv
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