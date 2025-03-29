Магнітні бурі: українців попередили про "жовтий" рівень загрози

В останні дні березня магнітні бурі можуть вплинути на самопочуття багатьох людей. Сонячна активність досягне піку на вихідних, а потім рівень геомагнітних коливань почне поступово знижуватися.

Коли будуть магнітні бурі, якої потужності та як захистити свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення магнітного поля Землі, викликане спалахами на Сонці та викидами корональної маси. Сонячний вітер досягає планети та спричиняє коливання магнітосфери. Для багатьох людей на планеті це може означати головний біль, втому чи стрибання тиску.

Прогноз магнітних бур на 29-31 березня

За даними міжнародних астрономічних центрів, магнітні бурі цього періоду будуть середньої інтенсивності:

29 березня, субота - підвищена геомагнітна активність, К-індекс 4 (жовтий рівень).

30 березня, неділя - стабілізація до помірного рівня, К-індекс 3.

31 березня, понеділок - нормалізація геомагнітного фону, К-індекс 2.

Сонячна активність у ці дні може викликати тимчасові проблеми з роботою радіозв’язку та GPS-навігації, а також вплинути на самопочуття деяких людей.

Варто зазначити, що усі прогнози науковців попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива й геомагнітна ситуація може змінюватися протягом навіть декількох годин. Тому варто слідкувати за оновленнями та попередженнями спеціалістів.

Як магнітні бурі впливають на людину

Найчастіші симптоми:

Порушення сну

Підвищена дратівливість

Головний біль та запаморочення

Мігрень

Дратівливість, агресія

Депресивні стани

Загострення хронічних захворювань у метеозалежних людей

Втома та зниження концентрації

Вплив на серцево-судинну систему

Дослідження показують, що в дні з високим K-індексом (показник магнітної активності) спостерігається збільшення кількості викликів медиків з приводу гіпертонічних кризів, аритмій та серцевих нападів. Це пов’язано з тим, що магнітні коливання можуть впливати на роботу вегетативної нервової системи, яка регулює тиск та ритм серця.

Порушення сну та зміна гормонального фону

Згідно з даними вчених, у дні бур знижується вироблення мелатоніну - гормону сну, що може призводити до безсоння, загальної втоми та відчуття "розбитості" навіть після відпочинку.

Зміни у мозковій активності

Нейрофізіологи виявили зв'язок між геомагнітними бурями та коливаннями біоелектричної активності мозку. Вчені зафіксували, що під час бур підвищується ймовірність головного болю, запаморочення та зниження когнітивних функцій - концентрації та швидкості прийняття рішень.

Загострення психоемоційних станів

У роботах Міжнародного центру біоелектромагнітних досліджень (США) вказано, що в періоди сильної геомагнітної активності тривожність, дратівливість та навіть панічні атаки.

Найбільш вразливими до змін магнітного поля є літні люди, люди з серцево-судинними захворюваннями, гіпертоніки та метеозалежні особи.

Як зменшити вплив магнітних бур?

Фахівці радять у період підвищеної сонячної активності:

Уникати стресу та фізичних перевантажень

Контролювати рівень артеріального тиску

Дотримуватися здорового харчування, багатого на калій і магній

Пити більше води та уникати алкоголю

Нормалізувати сон і відпочинок

Гуляти на свіжому повітрі та провітрювати приміщення

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