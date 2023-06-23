Вредна ли для здоровья пища, нагретая в микроволновке: точный ответ

Готовить в микроволновке очень удобно и быстро. Однако некоторые люди считают, что она создает вредное излучение и убивает все питательные вещества в пище. Однако это довольно распространенный миф.

Об этом сообщили на странице медицинской платформы "Бережи себе" в Telegram .

Есть ли опасность

Обычно эти мифы растут из утверждения, что все полезное в продуктах рушится с повышением температуры. Это действительно так. Однако водорастворимые витамины, такие как фолиевая кислота, витамин В и С больше всего разрушаются при жарке и варке.

А вот нагрев овощей в микроволновке или приготовление на пару - лучший вариант. Во время приготовления на пару разрушается только 10% витамина С. В то время как потери во время варки или жарки могут составлять до 80%.

Варку или микроволновку выбрать

При варке часть питательных веществ вываривается в воду. Поэтому потери такого способа будут большие. Например, известно, что вареная в воде брокколи теряет до 97% антиоксидантов.

Важно, что термически обработанные продукты не становятся вредными. Некоторые овощи, напротив, содержат вещества, которые усваиваются лучше после нагревания, таких как каротиноиды. Однако, конечно, с повышением температуры количество питательных веществ уменьшается.

При использовании микроволновки тоже следует быть внимательными. В частности, очень важно в какой емкости ты подогреваешь или готовишь еду. При нагревании некоторые виды пластиков могут выделять очень опасные для здоровья соединения. Поэтому старайся использовать керамическую, стеклянную или предназначенную именно для микроволновки посуду.

Какая опасность все же существует

Главная опасность - это пластиковые контейнеры. При нагревании в микроволновке пластмасса выделяет соединения, которые могут причинить вред.

Поэтому не разогревайте пищу в микроволновке в пластиковом контейнере, если на нем нет отметки пригодности для этого.

Что нельзя класть в микроволновку

К продуктам, которые категорически нельзя разогревать микроволновки, относятся: