Правда ли, что электронные повестки будут рассылать уже в апреле: ответ юриста

Правда ли, что электронные повестки будут отправлять уже в апреле

"Законопроект 10062, который недавно подписал президент Владимир Зеленский, не имеет никаких условий по поводу отправки через электронный кабинет военнообязанного электронной повестки. И с подписанием этого законопроекта не начинается процесс рассылки электронных повесток, как отмечают в некоторых источниках", - говорит адвокат Мария Левченко.

Она объясняет, что в законопроекте номер 10062 описываются моменты, которые будут действовать по поводу формирования реестра призывников, военнообязанных и резервистов. В частности, там расширен перечень данных, которые будут вноситься.

"И еще там есть изменения в возрасте. Там отмечается, что все граждане в возрасте от 18 до 60 лет будут записаны в этот реестр. Но опять же, не надо этого бояться", - говорит юрист.

Будут ли вносить информацию о женщинах в этот реестр

"Все граждане, попадающие в этот реестр, в возрасте от 18 до 60 лет, и которые не являются военнообязанными, призывниками или резервистами, их данные будут удаляться. Потому что у нас закон действует еще с 2017 года. И в третьей статье этого закона прописана процедура удаления всех данных людей, не имеющих отношения к военнообязанным или резервистам", - объясняет Левченко.

Что изменится для украинцев после вступления в силу закона о мобилизации

Напомним, что 11 апреля Правительство приняло закон о мобилизации. Но он вступит в силу только через месяц после того, как его подпишет Владимир Зеленский.

Когда закон вступит в силу, мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет необходимо будет носить с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, пограничной службы или полицейского.

Также военнообязанные должны будут в течение 60 дней обновить свои данные в ТЦК. А еще заработает электронный кабинет и там можно будет обновлять дистанционно свои данные.