Врач рассказала, что поможет не тратить огромные деньги на лечение зубов: простые секреты

Со здоровой и белой улыбкой, которая придает уверенности в себе, хорошо идут любые дела. Для этого следует ежедневно соблюдать несколько простых правил, которые помогут не тратить большие деньги на лечение зубов.

Об этом сообщила стоматолог и блогер Ульяна Нищий в Instagram .

Врач говорит, что лучше откладывать деньги на отдых, а не на лечение зубов.

В частности, начинать чистку нужно с нижних передних зубов, продвигаясь к нижним задним. Движения щетки должны быть направлены снизу вверх. Затем чистятся верхние зубы - как и в случае с нижними, двигаться нужно от передних к задним, но щетка при этом должна выполнять движения сверху вниз.

Обязательно уделяйте внимание внутренней и жевательной поверхностям зубов.

Чтобы зубы всегда были здоровыми, следует придерживаться простых правил:

чистить зубы 2 раза в день. Это важно, ведь именно через 12 часов зубной налет может навредить;

нужно использовать монопучковую щетку для дочистки труднодоступных мест;

следует помнить, что только зубная нить или ершик вычистит межзубные промежутки. Ни одна щетка не входит туда;

скребок для языка важен, ведь на языке находится большое количество бактерий, которые могут вызвать неприятный запах;

проходить профилактические осмотры у стоматолога каждые 4-6 месяцев. Это для проведения профессиональной гигиены полости рта и выявления других проблем, или предотвратить развитие серьезных осложнений;

важно пить достаточно чистой воды в течение дня для улучшения слюноотделения и нормализации рН во рту.

Также для того, чтобы предотвратить развитие кариеса, необходимо питаться следующим образом: