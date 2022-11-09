ua ru
Ср, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Врач рассказала, что поможет не тратить огромные деньги на лечение зубов: простые секреты

Новина українською →
Среда 09 ноября 2022 20:25
Врач рассказала, что поможет не тратить огромные деньги на лечение зубов: простые секреты Как правильно чистить зубы (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Со здоровой и белой улыбкой, которая придает уверенности в себе, хорошо идут любые дела. Для этого следует ежедневно соблюдать несколько простых правил, которые помогут не тратить большие деньги на лечение зубов.

Об этом сообщила стоматолог и блогер Ульяна Нищий в Instagram.

Врач говорит, что лучше откладывать деньги на отдых, а не на лечение зубов.

В частности, начинать чистку нужно с нижних передних зубов, продвигаясь к нижним задним. Движения щетки должны быть направлены снизу вверх. Затем чистятся верхние зубы - как и в случае с нижними, двигаться нужно от передних к задним, но щетка при этом должна выполнять движения сверху вниз.

Обязательно уделяйте внимание внутренней и жевательной поверхностям зубов.

Чтобы зубы всегда были здоровыми, следует придерживаться простых правил:

  • чистить зубы 2 раза в день. Это важно, ведь именно через 12 часов зубной налет может навредить;
  • нужно использовать монопучковую щетку для дочистки труднодоступных мест;
  • следует помнить, что только зубная нить или ершик вычистит межзубные промежутки. Ни одна щетка не входит туда;
  • скребок для языка важен, ведь на языке находится большое количество бактерий, которые могут вызвать неприятный запах;
  • проходить профилактические осмотры у стоматолога каждые 4-6 месяцев. Это для проведения профессиональной гигиены полости рта и выявления других проблем, или предотвратить развитие серьезных осложнений;
  • важно пить достаточно чистой воды в течение дня для улучшения слюноотделения и нормализации рН во рту.

Также для того, чтобы предотвратить развитие кариеса, необходимо питаться следующим образом:

  • не давать сладостей деткам, а если уж даете, то выбирайте безопасное сладкое (черный шоколад, пастила, леденцы и резинки без сахара) и запивать водой;
  • сладости предлагайте сразу после или во время основного приема пищи;
  • важно пить много чистой воды;
  • сформируйте 3-4 основных приема пищи с промежутками хотя бы 2-3 часа;
  • употреблять профилактически витамин Д;
  • чистить зубы 2 раза в день пастой с фтором.

Ранее мы сообщали, как быстро снять зубную боль в домашних условиях.

Также мы писали, какие вредные привычки разрушают зубы.

Читайте РБК-Украина в Google News
стоматолог зуби