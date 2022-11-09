Врач рассказала, что поможет не тратить огромные деньги на лечение зубов: простые секреты
Со здоровой и белой улыбкой, которая придает уверенности в себе, хорошо идут любые дела. Для этого следует ежедневно соблюдать несколько простых правил, которые помогут не тратить большие деньги на лечение зубов.
Об этом сообщила стоматолог и блогер Ульяна Нищий в Instagram.
Врач говорит, что лучше откладывать деньги на отдых, а не на лечение зубов.
В частности, начинать чистку нужно с нижних передних зубов, продвигаясь к нижним задним. Движения щетки должны быть направлены снизу вверх. Затем чистятся верхние зубы - как и в случае с нижними, двигаться нужно от передних к задним, но щетка при этом должна выполнять движения сверху вниз.
Обязательно уделяйте внимание внутренней и жевательной поверхностям зубов.
Чтобы зубы всегда были здоровыми, следует придерживаться простых правил:
- чистить зубы 2 раза в день. Это важно, ведь именно через 12 часов зубной налет может навредить;
- нужно использовать монопучковую щетку для дочистки труднодоступных мест;
- следует помнить, что только зубная нить или ершик вычистит межзубные промежутки. Ни одна щетка не входит туда;
- скребок для языка важен, ведь на языке находится большое количество бактерий, которые могут вызвать неприятный запах;
- проходить профилактические осмотры у стоматолога каждые 4-6 месяцев. Это для проведения профессиональной гигиены полости рта и выявления других проблем, или предотвратить развитие серьезных осложнений;
- важно пить достаточно чистой воды в течение дня для улучшения слюноотделения и нормализации рН во рту.
Также для того, чтобы предотвратить развитие кариеса, необходимо питаться следующим образом:
- не давать сладостей деткам, а если уж даете, то выбирайте безопасное сладкое (черный шоколад, пастила, леденцы и резинки без сахара) и запивать водой;
- сладости предлагайте сразу после или во время основного приема пищи;
- важно пить много чистой воды;
- сформируйте 3-4 основных приема пищи с промежутками хотя бы 2-3 часа;
- употреблять профилактически витамин Д;
- чистить зубы 2 раза в день пастой с фтором.
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