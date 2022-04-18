Ніколи не допускайте ці помилки при випіканні паски, щоб не перевести продукти
У кожного досвідченого кулінара є свої секретики приготування ідеальної паски до Великого Воскресіння. Але що ж робити тим, хто тільки вчитися? Правильно! Уважно вивчати теорію і не допускати помилок. І навіть якщо щось пішло не так - не впадайте у відчай - все можна виправити.
Як не допустити помилок при випіканні паски - читайте нижче в матеріалі Styler.
Паска може пригорати
Таке може статися, якщо поставити паску в нерозігріту духовку. Різка зміна температури може призвести до пригорання.
Обов'язково розігрійте заздалегідь духовку і змастіть форму (якщо вона не паперова) маслом. На дно металевої форми краще застелити пергамент.
Якщо ви помітили, що підгорає верх паски, зменшіть температуру випікання градусів на 20 і прикрийте верхівку паски трохи вологим пергаментом або фольгою.
Ви не можете дістати паску з форми, вона рветься
Сьогодні існує багато варіантів форм для випікання паски: паперові, з яких не потрібно діставати, силіконові, роз'ємні металеві.
Якщо таких немає, обов'язково змащуйте все маслом, в тому числі і пергамент - про всяк випадок.
Паска "падає"
Ідеальна температура для тіста - 25 градусів. Стежте, щоб не було холоду, протягів, різких гучних хлопків, інакше тісто в формах може підходити і падати.
Ви випікаєте "на око"
Важливо точно знати, скільки часу потрібно на випікання. Інакше паска може так і залишитися напівсирою всередині.
Наприклад, кілограмова паска печеться не менше 45 хвилин, менше - близько 30 хвилин. Паска масою 1,5 кг - 1 годинуа, двокілограмова - півтори години.
Ви недостатньо вимісили тісто
Якщо ви полінувалися і не вимісили до стану, коли тісто починає відлипати від стінок посуду і від рук, паска може не вийти легкою і повітряною.
Тому обов'язково якісно просійте борошно і вимішуйте тісто до тих пір, поки воно не перестане бути липким.
Якщо не застигає глазур
Паска пропеклася ідеально, а глазур залишилася липкою. Щоб такого не сталося, протягом 5-10 хвилин охолодіть в морозильній камері яйце. Потім відокремте білок від жовтка, і збивайте міксером на невеликій швидкості (поступово її збільшуючи) до тих пір, поки не зникнуть бульбашки. Потроху додавайте в яєчну масу півсклянки цукрової пудри і дрібку лимонної кислоти для блиску глазурі. Крем повинен вийти щільним і густим.
Змащуйте ще гарячі паски глазур'ю.
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