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Ніколи не допускайте ці помилки при випіканні паски, щоб не перевести продукти

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Понеділок 18 квітня 2022 17:17
Ніколи не допускайте ці помилки при випіканні паски, щоб не перевести продукти Фото: Як спекти ідеальну паску (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

У кожного досвідченого кулінара є свої секретики приготування ідеальної паски до Великого Воскресіння. Але що ж робити тим, хто тільки вчитися? Правильно! Уважно вивчати теорію і не допускати помилок. І навіть якщо щось пішло не так - не впадайте у відчай - все можна виправити.

Як не допустити помилок при випіканні паски - читайте нижче в матеріалі Styler.

Паска може пригорати

Таке може статися, якщо поставити паску в нерозігріту духовку. Різка зміна температури може призвести до пригорання.

Обов'язково розігрійте заздалегідь духовку і змастіть форму (якщо вона не паперова) маслом. На дно металевої форми краще застелити пергамент.

Якщо ви помітили, що підгорає верх паски, зменшіть температуру випікання градусів на 20 і прикрийте верхівку паски трохи вологим пергаментом або фольгою.

Ви не можете дістати паску з форми, вона рветься

Сьогодні існує багато варіантів форм для випікання паски: паперові, з яких не потрібно діставати, силіконові, роз'ємні металеві.

Якщо таких немає, обов'язково змащуйте все маслом, в тому числі і пергамент - про всяк випадок.

Паска "падає"

Ідеальна температура для тіста - 25 градусів. Стежте, щоб не було холоду, протягів, різких гучних хлопків, інакше тісто в формах може підходити і падати.

Ви випікаєте "на око"

Важливо точно знати, скільки часу потрібно на випікання. Інакше паска може так і залишитися напівсирою всередині.

Наприклад, кілограмова паска печеться не менше 45 хвилин, менше - близько 30 хвилин. Паска масою 1,5 кг - 1 годинуа, двокілограмова - півтори години.

Ви недостатньо вимісили тісто

Якщо ви полінувалися і не вимісили до стану, коли тісто починає відлипати від стінок посуду і від рук, паска може не вийти легкою і повітряною.

Тому обов'язково якісно просійте борошно і вимішуйте тісто до тих пір, поки воно не перестане бути липким.

Якщо не застигає глазур

Паска пропеклася ідеально, а глазур залишилася липкою. Щоб такого не сталося, протягом 5-10 хвилин охолодіть в морозильній камері яйце. Потім відокремте білок від жовтка, і збивайте міксером на невеликій швидкості (поступово її збільшуючи) до тих пір, поки не зникнуть бульбашки. Потроху додавайте в яєчну масу півсклянки цукрової пудри і дрібку лимонної кислоти для блиску глазурі. Крем повинен вийти щільним і густим.

Змащуйте ще гарячі паски глазур'ю.

Раніше ми писали, як приготувати легендарну паску за рецептом Дарії Цвєк.

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