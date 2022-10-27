Опасно или нет? Врач рассказала все об УЗИ во время беременности

УЗИ во время беременности – необходимая процедура, которую по показаниям проводят минимум дважды во время вынашивания ребенка. Однако некоторые будущие мамы "сами себе назначают" дополнительные исследования, а некоторые, напротив, избегают этого, беспокоясь о здоровье малыша.

Зачем делать ультразвуковое исследование беременных, как часто и вредно ли это, рассказала врач-гинеколог Лилия Левенец.

По словам специалиста, сегодня ультразвуковая диагностика является наиболее информативной и безопасной медицинской процедурой при беременности. Использование ультразвука для исследований совершило переворот в акушерстве.

Основные преимущества этого метода исследования:

получение достоверной информации о размерах, форме и положении внутренних органов беременной женщины и ребенка;

простота прохождения и быстрота получения результатов обследования;

доступность и отсутствие противопоказаний;

быстрое определение многоплодной беременности;

максимально точно определяет срок беременности;

определяет соответствие размеров и развитию ребенка;

позволяет заранее определить внематочную беременность, риск выкидыша и другие состояния и отклонения.

Сколько раз нужно проходить УЗИ

При нормальном течении беременности назначают два основных скрининга:

11-13 недель +6 дней

18-20 недель +6 дней

Нужны ли дополнительные УЗИ

При определенных обстоятельствах, травмах, ДТП, высоком давлении, слабых или чрезмерных движениях плода, болях внизу живота, подозрении на отхождение вод или других угрожающих состояниях врач может назначить дополнительные УЗИ по показаниям.

Насколько безопасно проходить УЗИ?

УЗИ полностью безопасно как для мамы, так и для малыша.

Для исследования протекания беременности используется уже более 40 лет. И ни разу не было обнаружено никакого вредного влияния на плод или здоровье беременной.

Однако, помните, что несмотря на безопасность, УЗИ – медицинское обследование, его следует проходить только при назначении врача, а не просто для развлечения!