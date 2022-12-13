Языческий праздник или настоящая дата рождения Иисуса? Почему Рождество отмечают 25 декабря

Ученые выдвигают две основные теории для объяснения того, почему Рождество отмечают 25 декабря. Одна утверждает, что в эту дату первоначально был языческий праздник. Другая теория предполагает, что ранние христиане высчитали, что Иисус родился именно 25 декабря.

Почему Рождество празднуют 25 декабря

Древние записи свидетельствуют, что 25 декабря в Римской империи проводился праздник, посвященный Солу Инвиктусу - богу Солнца. А в середине декабря проводился языческий фестиваль под названием Сатурналии, который длился несколько дней. Есть вероятность, что Рождество заменило языческий праздник.

Однако пока неизвестно, когда именно христиане начали отмечать Рождество и насколько оно было значимым для них. Они могли это делать еще до появления праздника Сол Инвиктуса.

Другая теория утверждает, что дату 25 декабря христиане могли вычислить, добавив девять месяцев до дня, считавшегося днем зачатия Иисуса.

Некоторые ранние верующие полагали, что Иисуса распяли 25 марта. Они прибавили девять месяцев и получили 25 декабря. Однако исследователям непонятно, почему дата зачатия и распятия совпадают.

Одним из доказательств этой гипотезы является надпись на статуе третьего века, которая дает расчеты, когда нужно праздновать Пасху. Там есть данные о том, что Иисус был распят 25 марта 29 года.

"Существует неопределенность по обеим теориям, но я считаю, что гипотеза вычислений имеет небольшое преимущество", - заявил Пол Брэдшоу, почетный профессор теологии в Университете Нотр-Дам.

При этом ученый Карл Нотхафт, сотрудник колледжа All Souls Оксфордского университета считает, что обе теории могут быть правдивыми.

"Я склонен признать, что традиция датировать рождение Христа 25 декабря имеет корни, уходящие хотя бы в начало III века. Если это так, то какая-то версия гипотезы вычислений вместе с христианской солнечной символикой предлагает лучшее объяснение того, почему возникла эта традиция", - пояснил исследователь.