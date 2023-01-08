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Почему инъекции красоты не работают и кому вообще их нельзя делать

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Воскресенье 08 января 2023 15:01
Почему инъекции красоты не работают и кому вообще их нельзя делать Кому нельзя делать инъекции красоты (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В современном мире инъекции красоты стали очень популярны. С их помощью изменяют черты лица, зрительно останавливают старение кожи, разглаживают морщины и увеличивают объем губ. Однако такие инъекции красоты обеспечивают видимый положительный эффект только на определенный период времени. Также в некоторых случаях они могут "не сработать".

Об этом сообщила эндокринолог и диетолог Грета Донч в Instagram.

По словам врача, перед прохождением таких процедур следует полностью обследоваться. Как минимум во избежание осложнений и чтобы получить
лучший эффект.

"Дисфункция щитовидной железы - одна из самых распространенных причин к неудовлетворительным результатам в эстетической медицине", - говорится в сообщении.

Инъекции гиалуроновой кислоты рекомендуется проводить пациентам с компенсированными заболеваниями эндокринных желез и оптимальными уровнями железа, цинка, витаминов группы В в плазме крови.

Кому нельзя делать инъекции

В частности, существует повышенный риск осложнений после процедур с гиалуроновой кислотой у пациентов с декомпенсированными/субкомпенсированными заболеваниями ЩЖ, а также высокими уровнями антител (АТПО, АТТГ).

Осложнения могут возникнуть следующие:

  • отсутствие желаемого эффекта (филеры гиалуроновой кислоты быстро поглощаются клетками организма);
  • отеки/контурирование геля над поверхностью кожи;
  • воспалительные реакции кожи;
  • гранулемы.

Пациентам с некомпенсированным сахарным диабетом (высоким уровнем глюкозы в крови) не рекомендуется проводить инъекционные процедуры. Все из-за нарушений микроциркуляции и поражения микрососудов вследствие гипергликемии. У таких пациентов часто могут возникать гнойно-воспалительные осложнения.

Чтобы понимать в каком состоянии организм, необходимо пройти корректный чек-ап. Только тогда результат после любой инъекции будет положительным.

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