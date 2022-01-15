ru ua
Сб, 15 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Цей салат варто їсти саме взимку: містить багато вітамінів

Новость на русском →
Субота 15 січня 2022 17:45
Цей салат варто їсти саме взимку: містить багато вітамінів Корисний салат, який потрібно їсти взимку (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Взимку організм людини особливо потребує вітамінів та поживних речовин. До того ж це може забезпечити тільки правильна їжа. Потрібно в раціон додати більше зелених овочів, які будуть сприяти хорошому самопочуттю.

Ідея приготування корисного зеленого салату опублікували на сторінці "vkusno.it" в Instagram.

Так, несподіваним інгредієнтом у салаті буде пшоно або кус-кус.

Для приготування візьміть:

  • брюссельську капусту;
  • броколі;
  • авокадо;
  • пшоно або кус-кус;
  • оливкова олія;
  • сіль та перець.

Спосіб приготування:

Спочатку брюссельську капусту потрібно відварити 10 хвилин у підсоленій воді.

Потім візьміть броколі та варіть буквально 1,5 хвилини. Зазначається, що воно має залишитися зеленими та хрумкими.

Після цього авокадо порізати шматочками. Пшоно або кускус запарте

Салат збризніть оливковою олією, посоліть та поперчіть.

Цей салат варто їсти саме взимку: містить багато вітамінівКорисний салат, який потрібно їсти взимку (instagram.com/vkusno.it)

Раніше ми називали салати, які можна їсти на ніч.

Також ми писали, що нутриціолог назвала найкориснішу дієту для імунітету.

Читайте РБК-Україна в Google News
салат салаты
LITE
З привітом з України! Топ найсвіжіших виходів Мадонни, Майлі Сайрус та інших в образах від українських брендів
З привітом з України! Топ найсвіжіших виходів Мадонни, Майлі Сайрус та інших в образах від українських брендів