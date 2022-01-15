Цей салат варто їсти саме взимку: містить багато вітамінів

Корисний салат, який потрібно їсти взимку (freepik)

Взимку організм людини особливо потребує вітамінів та поживних речовин. До того ж це може забезпечити тільки правильна їжа. Потрібно в раціон додати більше зелених овочів, які будуть сприяти хорошому самопочуттю.

Ідея приготування корисного зеленого салату опублікували на сторінці "vkusno.it" в Instagram.