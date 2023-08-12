Работы больше, но не для всех: какие специальности наиболее прибыльные в 2023 году
В июле 2023 года украинский рынок труда стабилизировался после продолжительного застоя. Зарплаты в регионах продолжают расти, хотя количество вакансий не увеличивается. Однако соискатели уверенно находят желаемые позиции, чего не скажешь об IT-специалистах.
Какие специальности сейчас приносят больше денег - читайте ниже в материале Styler.
Где появилось больше всего вакансий
Аналитики выделили 10 категорий, где прирост новых позиций наибольший.
- страхование - до 190 вакансий
- культура, музыка, шоу-бизнес - до 494 вакансий
- охрана, безопасность - до 1 855 вакансий
- юриспруденция - до 1 184 вакансий
- телекоммуникации и связь - до 3 563 вакансий
- образование, наука - до 4 017 вакансий
- секретариат, делопроизводство - до 4 574 вакансий
- строительство, архитектура - до 5 291 вакансий
- логистика, склад, ВЭД - до 9 316 вакансий
- рабочие специальности, производство - до 16 994 вакансий
На пике "популярности" предприятия, занимающиеся производством и восстановлением. Логистика и телекоммуникации также играют немаловажную роль, ведь является так называемым мостиком между бизнесами. А сфера образования готовится к грядущему учебному периоду, поэтому садики, школы и ВУЗы пополняют свои кадры.
Что произошло в IT
В данной сфере наблюдается повышенная конкуренция. Наиболее заметна она на должностях диджитал-специалистов: javascript-программист, программист Java, Python-программист, а также копирайтер, специалист чата и видеомонтажер.
Для сравнения, желающих работать верстальщиком или Front-end программистом более чем в 30 раз больше, чем раньше, а тестировщиком и UI/UX-дизайнером - больше в 10 раз больше, чем продавцом или водителем.
Зарплаты растут третий месяц подряд
Больше зарплаты выросли в этих областях:
- Днепровская - с 16 000 до 16 500 гривен
- Киевская - с 18 750 до 19 000 гривен
- Львовская - с 16 775 до 17 000 гривен
- Одесская - с 16 275 до 17 325 гривен
Наибольшее повышение получили следующие сферы работы:
- до 33 000 гривен - недвижимость
- до 32 500 гривен - топменеджмент
- до 22 500 гривен - продажа, закупка
- до 21 000 гривен - IT, компьютеры, интернет
- до 20 000 гривен - страхование, управление персоналом, HR
- до 19 950 гривен - сельское хозяйство, агробизнес
- до 18 500 гривен - красота, фитнес, спорт
Самые низкие зарплаты от 6 750 до 11 000 гривен по должностям у консьержей, санитаров, уборщиков, посудомоечников, ассистентов ветеринарного врача и интервьюеров.
Ранее мы рассказывали, готовы ли украинские компании нанимать вернувшихся с фронта ветеранов.
Читайте также, какой необычный сайт по поиску работы запустили в Украине.