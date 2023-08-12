Работы больше, но не для всех: какие специальности наиболее прибыльные в 2023 году

В июле 2023 года украинский рынок труда стабилизировался после продолжительного застоя. Зарплаты в регионах продолжают расти, хотя количество вакансий не увеличивается. Однако соискатели уверенно находят желаемые позиции, чего не скажешь об IT-специалистах.

Какие специальности сейчас приносят больше денег - читайте ниже в материале Styler.

Где появилось больше всего вакансий

Аналитики выделили 10 категорий, где прирост новых позиций наибольший.

страхование - до 190 вакансий

культура, музыка, шоу-бизнес - до 494 вакансий

охрана, безопасность - до 1 855 вакансий

юриспруденция - до 1 184 вакансий

телекоммуникации и связь - до 3 563 вакансий

образование, наука - до 4 017 вакансий

секретариат, делопроизводство - до 4 574 вакансий

строительство, архитектура - до 5 291 вакансий

логистика, склад, ВЭД - до 9 316 вакансий

рабочие специальности, производство - до 16 994 вакансий

На пике "популярности" предприятия, занимающиеся производством и восстановлением. Логистика и телекоммуникации также играют немаловажную роль, ведь является так называемым мостиком между бизнесами. А сфера образования готовится к грядущему учебному периоду, поэтому садики, школы и ВУЗы пополняют свои кадры.

Что произошло в IT

В данной сфере наблюдается повышенная конкуренция. Наиболее заметна она на должностях диджитал-специалистов: javascript-программист, программист Java, Python-программист, а также копирайтер, специалист чата и видеомонтажер.

Для сравнения, желающих работать верстальщиком или Front-end программистом более чем в 30 раз больше, чем раньше, а тестировщиком и UI/UX-дизайнером - больше в 10 раз больше, чем продавцом или водителем.

Зарплаты растут третий месяц подряд

Больше зарплаты выросли в этих областях:

Днепровская - с 16 000 до 16 500 гривен

Киевская - с 18 750 до 19 000 гривен

Львовская - с 16 775 до 17 000 гривен

Одесская - с 16 275 до 17 325 гривен

Наибольшее повышение получили следующие сферы работы:

до 33 000 гривен - недвижимость

до 32 500 гривен - топменеджмент

до 22 500 гривен - продажа, закупка

до 21 000 гривен - IT, компьютеры, интернет

до 20 000 гривен - страхование, управление персоналом, HR

до 19 950 гривен - сельское хозяйство, агробизнес

до 18 500 гривен - красота, фитнес, спорт

Самые низкие зарплаты от 6 750 до 11 000 гривен по должностям у консьержей, санитаров, уборщиков, посудомоечников, ассистентов ветеринарного врача и интервьюеров.