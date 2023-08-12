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Работы больше, но не для всех: какие специальности наиболее прибыльные в 2023 году

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Украина, Суббота 12 августа 2023 10:20
Работы больше, но не для всех: какие специальности наиболее прибыльные в 2023 году Как изменился рынок труда в Украине (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В июле 2023 года украинский рынок труда стабилизировался после продолжительного застоя. Зарплаты в регионах продолжают расти, хотя количество вакансий не увеличивается. Однако соискатели уверенно находят желаемые позиции, чего не скажешь об IT-специалистах.

Какие специальности сейчас приносят больше денег - читайте ниже в материале Styler.

Где появилось больше всего вакансий

Аналитики выделили 10 категорий, где прирост новых позиций наибольший.

  • страхование - до 190 вакансий
  • культура, музыка, шоу-бизнес - до 494 вакансий
  • охрана, безопасность - до 1 855 вакансий
  • юриспруденция - до 1 184 вакансий
  • телекоммуникации и связь - до 3 563 вакансий
  • образование, наука - до 4 017 вакансий
  • секретариат, делопроизводство - до 4 574 вакансий
  • строительство, архитектура - до 5 291 вакансий
  • логистика, склад, ВЭД - до 9 316 вакансий
  • рабочие специальности, производство - до 16 994 вакансий

Работы больше, но не для всех: какие специальности наиболее прибыльные в 2023 году

На пике "популярности" предприятия, занимающиеся производством и восстановлением. Логистика и телекоммуникации также играют немаловажную роль, ведь является так называемым мостиком между бизнесами. А сфера образования готовится к грядущему учебному периоду, поэтому садики, школы и ВУЗы пополняют свои кадры.

Что произошло в IT

В данной сфере наблюдается повышенная конкуренция. Наиболее заметна она на должностях диджитал-специалистов: javascript-программист, программист Java, Python-программист, а также копирайтер, специалист чата и видеомонтажер.

Для сравнения, желающих работать верстальщиком или Front-end программистом более чем в 30 раз больше, чем раньше, а тестировщиком и UI/UX-дизайнером - больше в 10 раз больше, чем продавцом или водителем.

Работы больше, но не для всех: какие специальности наиболее прибыльные в 2023 году

Зарплаты растут третий месяц подряд

Больше зарплаты выросли в этих областях:

  • Днепровская - с 16 000 до 16 500 гривен
  • Киевская - с 18 750 до 19 000 гривен
  • Львовская - с 16 775 до 17 000 гривен
  • Одесская - с 16 275 до 17 325 гривен

Наибольшее повышение получили следующие сферы работы:

  • до 33 000 гривен - недвижимость
  • до 32 500 гривен - топменеджмент
  • до 22 500 гривен - продажа, закупка
  • до 21 000 гривен - IT, компьютеры, интернет
  • до 20 000 гривен - страхование, управление персоналом, HR
  • до 19 950 гривен - сельское хозяйство, агробизнес
  • до 18 500 гривен - красота, фитнес, спорт

Работы больше, но не для всех: какие специальности наиболее прибыльные в 2023 году

Самые низкие зарплаты от 6 750 до 11 000 гривен по должностям у консьержей, санитаров, уборщиков, посудомоечников, ассистентов ветеринарного врача и интервьюеров.

Ранее мы рассказывали, готовы ли украинские компании нанимать вернувшихся с фронта ветеранов.

Читайте также, какой необычный сайт по поиску работы запустили в Украине.

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