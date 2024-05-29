Опасен ли чрезмерный сон: врач рассказала правду

Чрезмерный сон, также известный как "гиперсомния" - это состояние, когда вы регулярно спите больше 10 часов в день.
Вредно ли это для нашего организма, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост врача Даши Власенко в Instagram.
Это ощущение чрезмерной сонливости в течение дня, а также потребность спать до 18 часов ежедневно, также потребность спать несколько раз в день или отсутствие ощущения отдыха после пробуждения.
По словам врача, чрезмерный сон может негативно повлиять на вашу иммунную систему, психическое здоровье, здоровье сердца и потенциально привести к хроническим заболеваниям. У вас может появиться:
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