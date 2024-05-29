Опасен ли чрезмерный сон: врач рассказала правду

Что такое гиперсомния

Это ощущение чрезмерной сонливости в течение дня, а также потребность спать до 18 часов ежедневно, также потребность спать несколько раз в день или отсутствие ощущения отдыха после пробуждения.

Причины долгого сна

Временный долгий сон может быть просто результатом восстановления после часов бодрствования, возникших за предыдущие дни (например, подготовка к экзаменам, длинная дорога за рулем)

Расстройства сна (апноэ, синдром беспокойных ног, парасомния, нарушение циркадного ритма сна и тд)

Лекарство (лекарство от гипертонии, антидепрессанты, седативные, противоэпилептические средства и тд)

Травма головы. Обзор 2019 обнаружил, что у 28% людей, перенесших черепно-мозговую травму, есть гиперсомния

Хроническая боль (боли в спине, головная боль)

Алкоголь

Какие симптомы могут быть после чрезмерного сна

возбуждение и раздражение

усталость и чрезмерная сонливость

беспокойство

увеличение количества дневного сна

снижение аппетита

проблемы с памятью

головокружение

головная боль

Опасно ли чрезмерно спать?

По словам врача, чрезмерный сон может негативно повлиять на вашу иммунную систему, психическое здоровье, здоровье сердца и потенциально привести к хроническим заболеваниям. У вас может появиться: