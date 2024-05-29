Чи небезпечний надмірний сон: лікар розказала правду
Фото: Чи шкідливий надмірний сон (freepik.com)
Надмірний сон, також відомий як "гіперсомнія" - це стан, коли ви регулярно спите більше, ніж 10 годин на день.
Чи шкідливо це для нашого організму, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис лікаря Даші Власенко в Instagram.
Що таке гіперсомнія
Це відчуття надмірної сонливості протягом дня, а також потреба спати до 18 годин щодня, також це потреба спати кілька разів на день чи відсутність відчуття відпочинку після пробудження.
Причини довгого сну
- Тимчасовий довгий сон може бути просто результатом відновлення після годин неспання, що виникли за попередні дні(наприклад, підготовка до екзаменів, довга дорога за кермом)
- Розлади сну(апное, синдром неспокійних ніг, парасомнія, порушення циркадного ритму сну і тд)
- Ліки(ліки від гіпертонії, антидепресанти, седативні, протиепілептичні засоби і тд)
- Травма голови. Огляд 2019 року виявив, що 28% людей, які перенесли черепно-мозкову травму, мають гіперсомнію
- Хронічний біль(болі у спині,головний біль)
- Алкоголь
Які симптоми можуть бути після надмірного сну
- збудження і роздратування
- втома і надмірна сонливість
- занепокоєння
- збільшення кількості денного сну
- зниження апетиту
- проблеми з пам’яттю
- запаморочення
- головний біль
Чи небезпечно надмірно спати?
За словами лікаря, надмірний сон може негативно вплинути на вашу імунну систему, психічне здоров’я, здоров’я серця та потенційно призвести до хронічних захворювань. У вас може з'явитися:
- ожиріння
- серцево-судинне захворювання
- інсульт
- ішемічна хвороба серця
- діабет