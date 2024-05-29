Чи небезпечний надмірний сон: лікар розказала правду

Що таке гіперсомнія

Це відчуття надмірної сонливості протягом дня, а також потреба спати до 18 годин щодня, також це потреба спати кілька разів на день чи відсутність відчуття відпочинку після пробудження.

Причини довгого сну

Тимчасовий довгий сон може бути просто результатом відновлення після годин неспання, що виникли за попередні дні(наприклад, підготовка до екзаменів, довга дорога за кермом)

Розлади сну(апное, синдром неспокійних ніг, парасомнія, порушення циркадного ритму сну і тд)

Ліки(ліки від гіпертонії, антидепресанти, седативні, протиепілептичні засоби і тд)

Травма голови. Огляд 2019 року виявив, що 28% людей, які перенесли черепно-мозкову травму, мають гіперсомнію

Хронічний біль(болі у спині,головний біль)

Алкоголь

Які симптоми можуть бути після надмірного сну

збудження і роздратування

втома і надмірна сонливість

занепокоєння

збільшення кількості денного сну

зниження апетиту

проблеми з пам’яттю

запаморочення

головний біль

Чи небезпечно надмірно спати?

За словами лікаря, надмірний сон може негативно вплинути на вашу імунну систему, психічне здоров’я, здоров’я серця та потенційно призвести до хронічних захворювань. У вас може з'явитися: