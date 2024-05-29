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Чи небезпечний надмірний сон: лікар розказала правду

Фото: Чи шкідливий надмірний сон (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Надмірний сон, також відомий як "гіперсомнія" - це стан, коли ви регулярно спите більше, ніж 10 годин на день.

Чи шкідливо це для нашого організму, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис лікаря Даші Власенко в Instagram.

Що таке гіперсомнія

Це відчуття надмірної сонливості протягом дня, а також потреба спати до 18 годин щодня, також це потреба спати кілька разів на день чи відсутність відчуття відпочинку після пробудження.

Причини довгого сну

  • Тимчасовий довгий сон може бути просто результатом відновлення після годин неспання, що виникли за попередні дні(наприклад, підготовка до екзаменів, довга дорога за кермом)
  • Розлади сну(апное, синдром неспокійних ніг, парасомнія, порушення циркадного ритму сну і тд)
  • Ліки(ліки від гіпертонії, антидепресанти, седативні, протиепілептичні засоби і тд)
  • Травма голови. Огляд 2019 року виявив, що 28% людей, які перенесли черепно-мозкову травму, мають гіперсомнію
  • Хронічний біль(болі у спині,головний біль)
  • Алкоголь

Які симптоми можуть бути після надмірного сну 

  • збудження і роздратування
  • втома і надмірна сонливість
  • занепокоєння
  • збільшення кількості денного сну
  • зниження апетиту
  • проблеми з пам’яттю
  • запаморочення
  • головний біль

Чи небезпечно надмірно спати? 

За словами лікаря, надмірний сон може негативно вплинути на вашу імунну систему, психічне здоров’я, здоров’я серця та потенційно призвести до хронічних захворювань. У вас може з'явитися:

  • ожиріння
  • серцево-судинне захворювання
  • інсульт
  • ішемічна хвороба серця
  • діабет

 

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