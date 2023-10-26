Действительно ли все овощи полезны? Как их правильно выбирать, готовить и есть

Овощи и их польза для здоровья

Овощи различаются по своей пищевой ценности, и некоторые виды могут быть особенно полезны в определенных ситуациях.

Лиственные овощи (шпинат, кинза, руккола): богаты витамином K, фолиевой кислотой и антиоксидантами, способствуют поддержанию здоровья костей и уменьшению риска заболеваний сердца.

Брокколи: содержание калия, фолиевой кислоты и антиоксидантов в брокколи способствует здоровью сердца. Они помогают снижать уровень вредного холестерина, уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшают функцию сосудов.

Лук и чеснок: они содержат специфические фитонутриенты, которые поддерживают иммунную систему и помогают уменьшить воспаление.

Корнеплоды (морковь, свекла, сельдерей): содержат большое количество витаминов и минералов. Например, морковь богата бета-каротином (прекурсором витамина A), свекла содержит фолиевую кислоту, а сельдерей – витамин K и калий.

Помидоры: содержат ликопен, антиоксидант, который помогает снижать риск заболеваний сердца и улучшать функцию сосудов. Он способствует снижению уровня "плохого" холестерина (LDL) и поддерживает здоровое кровяное давление.

Выбор овощей в соответствии с потребностями

Выбор овощей может зависеть от вашего возраста, пола, физической активности и других факторов.

Для детей и подростков: важно снабжать их организмы богатыми витаминами и минералами для роста и развития. Яркие овощи, такие как брокколи, морковь и сладкий перец, важны для их рациона.

Для взрослых: необходимо соблюдать разнообразие, чтобы получать многофункциональную пользу. Спаржа, капуста и тыква - это хороший выбор для сбалансированного питания.

Для пожилых людей с возрастом может уменьшаться аппетит и способность к поглощению питательных веществ. Овощи, которые легко готовятся и перевариваются, такие, как брокколи и лук, могут быть отличным выбором.

Способы приготовления и потребления овощей в течение дня

Сырые овощи: потребление сырых овощей помогает сохранить максимальное количество витаминов и фолиевой кислоты.

Термическая обработка: другие овощи (морковь, брокколи, картофель, цветная капуста, кукуруза) лучше готовить, поскольку это улучшает доступность некоторых питательных веществ. Однако не переваривайте их - короткая термическая обработка (тушение, варка, запекание) сохранит больше полезных веществ.

Разнообразие в течение дня: включайте овощи во все основные приёмы пищи: салаты, супы, гарниры.

Сезонные овощи: выбирайте сезонные овощи, поскольку они часто вкуснее, свежее и доступнее.

Овощи, которые следует есть в умеренных количествах

Хотя большинство овощей полезны, есть несколько видов, которые употреблять в пищу ответственно.

Картофель: хотя картофель содержит витамины и минералы, он также богат крахмалом и может повышать уровень сахара в крови.

Кукуруза: она содержит большое количество крахмала и сахаров, поэтому ее также следует ограничивать при диабете или избыточном весе.

Консервированные овощи: эти продукты могут содержать большое количество сахара и соли, которые могут в больших количествах навредить организму.

Овощи – важная часть здорового питания, но выбор и способ приготовления должны учитывать ваши индивидуальные потребности и условия. Включение различных видов овощей в ваш рацион, соблюдение правил приготовления и ответственное потребление определенных видов поможет обеспечить максимальную пользу для вашего здоровья.

Специально для читателей РБК-Украина Ульяна Вернер разработала эксклюзивный гайд "Как перейти на правильное питание без срывов и ограничений", который поможет вам более эффективно проводить тренировки и получить желаемую форму как можно скорее.