Чи насправді усі овочі корисні? Як їх правильно обирати, готувати та їсти

Овочі та їх користь для здоров'я

Овочі різняться за своєю харчовою цінністю, і деякі види можуть бути особливо корисними в певних ситуаціях.

Листяні овочі (шпинат, кінза, рукола): багаті вітаміном K, фолієвою кислотою та антиоксидантами, сприяють підтримці здоров'я кісток і зменшенню ризику захворювань серця.

Броколі: вміст калію, фолієвої кислоти та антиоксидантів у броколі сприяє здоров'ю серця. Вони допомагають знижувати рівень шкідливого холестерину, зменшують ризик серцево-судинних захворювань та покращують функцію судин.

Цибуля та часник: вони містять специфічні фітонутрієнти, які підтримують імунну систему та допомагають зменшити запалення.

Коренеплоди (морква, буряк, селера): містять велику кількість вітамінів і мінералів. Наприклад, морква багата бета-каротином (прекурсором вітаміну A), буряк містить фолієву кислоту, а селера - вітамін K та калій.

Помідори: містять лікопен, антиоксидант, який може допомогти знижувати ризик захворювань серця та покращувати функцію судин. Він сприяє зниженню рівня "поганого" холестерину (LDL) і підтримує здоровий кров'яний тиск.

Вибір овочів відповідно до потреб

Вибір овочів може залежати від вашого віку, статі, фізичної активності та інших факторів.

Для дітей і підлітків: важливо забезпечувати їх організми багатими вітамінами та мінералами для росту і розвитку. Яскраві овочі, такі як броколі, морква та солодкий перець, важливі для їхнього раціону.

Для дорослих: потрібно дотримуватись різноманітності, щоб отримувати багатофункціональну користь. Спаржа, капуста та гарбуз - це хороший вибір для збалансованого харчування.

Для літніх людей: з віком може зменшуватися апетит і здатність до поглинання поживних речовин. Овочі, які легко готуються та перетравлюються, такі як броколі та цибуля, можуть бути чудовим вибором.

Способи приготування та споживання овочів протягом дня

Сирі овочі: споживання сирих овочів допомагає зберегти максимальну кількість вітамінів і фолієвої кислоти.

Термічна обробка: інші овочі (морква, броколі, картопля, цвітна капуста, кукурудза) краще готувати, оскільки це поліпшує доступність деяких поживних речовин. Однак не переварюйте їх - коротка термічна обробка (тушіння, варіння, запікання) збереже більше корисних речовин.

Різноманітність протягом дня: включайте овочі у всі основні прийоми їжі: салати, супи, гарніри.

Сезонні овочі: обирайте сезонні овочі, оскільки вони часто більш смачні, свіжі та доступні.

Овочі, які слід їсти в помірних кількостях

Хоча більшість овочів корисні, є кілька видів, які споживати відповідально.

Картопля: хоча картопля містить вітаміни та мінерали, вона також багата крохмалем і може підвищувати рівень цукру в крові.

Кукурудза: вона містить велику кількість крохмалю і цукрів, тому її також слід обмежувати при діабеті або надмірній вазі.

Консервовані овочі: ці продукти можуть містити велику кількість цукру та солі, які у великих кількостях можуть нашкодити організму.

Овочі - важлива частина здорового харчування, але вибір і спосіб приготування повинні враховувати ваші індивідуальні потреби та умови. Включення різних видів овочів у ваш раціон, дотримання правил приготування та відповідальне споживання певних видів допоможе забезпечити максимальну користь для вашого здоров'я.

Спеціально для читачів РБК-Україна Уляна Вернер розробила ексклюзивний гайд "Як перейти на правильне харчування без зривів та обмежень", який допоможе вам більш ефективно проводити тренування та отримати бажану форму як можна швидше.