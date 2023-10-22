Как после 40 лет не набрать вес: полезные привычки на каждый день

После 40 лет сохранять здоровый вес и предупредить чрезмерный прирост килограммов становится трудной задачей, но это абсолютно достижимо благодаря правильным привычкам и осознанному подходу к питанию и физической активности.

О том, какие полезные привычки помогут вам не увеличивать свой вес после 40 лет, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) врач и health-экспертка Ульяна Вернер.

Сохраняйте активный образ жизни

Физическая активность является ключевой для поддержания здоровья и сохранения веса. Регулярные тренировки помогают сохранять мышечную массу, повысить метаболизм и снизить риск увеличения веса.

Рекомендуется проводить аэробную активность, такую как ходьба, бег, велосипед или плавание в течение минимум 150 минут в неделю, а также силовые тренировки для укрепления мышц и повышения объема потребляемой энергии.

Рациональное питание

Соблюдение сбалансированной диеты является важным фактором в управлении весом. Уменьшите потребление высококалорийных продуктов, таких как фаст-фуд, сладости и газированные напитки и обращайте внимание на качество пищи.

Попытайтесь включить в рацион много фруктов, овощей, полноценных белков, небольшое количество здоровых жиров и углеводов. Регулярный прием пищи и важность контроля размеров порций помогут поддерживать здоровый вес.

Наблюдение за калориями

После 40 лет количество потребляемых калорий может уменьшиться из-за естественного спада метаболизма. Важно следить за калориями и соблюдать приблизительное количество калорий, что соответствует вашему уровню физической активности и возрастным потребностям.

Регулярные перекусы

Не пропускайте перекусы между основными приемами пищи. Перекусы между завтраком, обедом и ужином могут помочь избежать переедания и поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Важность сна

Недостаточный сон может привести к изменению аппетита и росту влечения к высококалорийным продуктам. Обеспечьте себе достаточно времени для сна, чтобы поддерживать нормальную функцию обмена веществ.

Стресс и эмоциональное питание

Стресс может способствовать перееданию. Поиск стрессоров и эффективных методов управления ими, такие, как медитация, йога или глубокое дыхание могут помочь избежать чрезмерного питания из-за эмоций.

Регулярность и упорядоченность

Попытайтесь создать регулярный график приема пищи и физической активности. Регулярность помогает контролировать аппетит и избегать переедания.

Помните, что поддержание здорового веса после 40 лет требует систематичности и осознанности в питании и физической активности.

Консультирование с врачом или специалистом в области питания может быть полезным для разработки индивидуального плана сохранения здорового веса, учитывающего ваши потребности и цели.

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