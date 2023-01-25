Могут ли вас задержать и угрожать при отказе от повестки? Адвокат дал точный ответ

Могут ли вас задержать, если вы не возьмете повестку?

Адвокат сразу же предупредил, что в случае вашего отказа от повестки - задержать вас не смогут.

Дело в том, что задерживать могут только сотрудники полиции и только для прекращения правонарушения.

Тем, что вы не берете повестку, вы не совершаете правонарушения, поэтому прекращать такое не правонарушение путем вашего задержания – оснований нет. Кроме этого, должна учитываться необходимость и соразмерность применения силы и необходимость задержания.

Поэтому любые законные основания для задержания и составления протокола за то, что вы не берете повестку – отсутствуют.

Когда могут задержать и кто?

Правозащитник привел пример. Если раньше вы получили повестку, но не явились в ТЦК. Последние уже сформировали материалы о нарушении вами законодательства о военном учете или мобилизации – это статьи 210 и 210-1 КУоАП и отправили требование в полицию задержать и доставить вас в ТЦК. И только тогда, согласно ст. 262 КУоАП у полицейского возникает право задерживать вас для доставки в ТЦК.

Задержание возможно исключительно при наличии требования и материалов, подтверждающих совершение вами вышеупомянутых административных правонарушений. В 99% случаев полицейские не смогут их вам предъявить.

Можно ли сфальсифицировать материалы?

Симутин отмечает, что это практически возможно. Небрежный работник военкомата прикрепит один или два корешка повестки, якобы вы их получали.

"И все, дело готово: вы уклоняющийся, а требование направляется полиции и вас имеют право задержать. Впоследствии через суд вы точно сможете доказать невиновность, но вы уже будете в ТЦК", - резюмировал адвокат.

Что делать, если вас незаконно задерживают?