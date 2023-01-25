Могут ли вас задержать и угрожать при отказе от повестки? Адвокат дал точный ответ

Мобилизация в Украине началась после полномасштабного вторжения РФ в нашу страну и продолжается до сих пор. Многие граждане государства сообщают, что повестки якобы вручают на улице.
Что же будет, если не взять повестку, рассказал на своей странице в Facebook адвокат Роман Симутин.
Адвокат сразу же предупредил, что в случае вашего отказа от повестки - задержать вас не смогут.
Дело в том, что задерживать могут только сотрудники полиции и только для прекращения правонарушения.
Тем, что вы не берете повестку, вы не совершаете правонарушения, поэтому прекращать такое не правонарушение путем вашего задержания – оснований нет. Кроме этого, должна учитываться необходимость и соразмерность применения силы и необходимость задержания.
Поэтому любые законные основания для задержания и составления протокола за то, что вы не берете повестку – отсутствуют.
Правозащитник привел пример. Если раньше вы получили повестку, но не явились в ТЦК. Последние уже сформировали материалы о нарушении вами законодательства о военном учете или мобилизации – это статьи 210 и 210-1 КУоАП и отправили требование в полицию задержать и доставить вас в ТЦК. И только тогда, согласно ст. 262 КУоАП у полицейского возникает право задерживать вас для доставки в ТЦК.
Задержание возможно исключительно при наличии требования и материалов, подтверждающих совершение вами вышеупомянутых административных правонарушений. В 99% случаев полицейские не смогут их вам предъявить.
Симутин отмечает, что это практически возможно. Небрежный работник военкомата прикрепит один или два корешка повестки, якобы вы их получали.
"И все, дело готово: вы уклоняющийся, а требование направляется полиции и вас имеют право задержать. Впоследствии через суд вы точно сможете доказать невиновность, но вы уже будете в ТЦК", - резюмировал адвокат.
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