Депутаты, министры и не только. Кто попал под жесткий запрет на выезд за границу

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 января, подписал указ, который предусматривает ограничения на выезд за границу для ряда чиновников. В частности, такие ограничения применят по отношению к депутатам и министрам.

Согласно указу главы государства, Кабмин в течении пяти дней должен будет внести изменения в правила пересечения границы. Теперь выезд из Украины только в рамках командировки введут для: членов Кабмина и их заместителей, руководителей центральных органов исполнительной власти и их заместителей, руководителя Офиса президента и его заместителей, руководителей других вспомогательных органов и служб, образованных президентом Украины и их заместителей, главы СБУ и его заместителей.

Также в список людей, к которым применяются ограничения, вошли: председатель и члены Национального совета Украины по телевидению и радиовещания, председатель и члены Счетной палаты, председатель и члены Центральной избирательной комиссии, председатель и другие члены государственных коллегиальных органов, секретарь СНБО и его заместители, народные депутаты Украины, уполномоченный ВР и его представители, глава НБУ и его заместители, постоянный представитель президента Украины в АР Крым и его заместители.

При этом ограничения применят по отношению к: председателям местных государственных администраций, их заместителям, судьям КСУ, судьям, прокурорам, руководителям других государственных органов и их заместителям, а также руководителям структурных подразделений государственных органов, работникам, забронированным на период мобилизации и военное время органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления.