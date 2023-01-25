Чи можуть вас затримати та погрожувати при відмові від повістки? Адвокат дав точну відповідь

Чи можуть вас затримати, якщо ви не візьмете повістку?

Адвокат одразу ж попередив, що у разі вашої відмови від повістки – затримати вас не зможуть.

Річ у тому, що затримувати можуть лише співробітники поліції та лише для припинення правопорушення.

Тим, що ви не берете повістку, ви не вчиняєте правопорушення, тому припиняти таке правопорушення шляхом вашого затримання – підстав немає. Крім цього, повинна враховуватися необхідність та пропорційність застосування сили та необхідність затримання.

Тому будь-які законні підстави для затримання та складання протоколу за те, що ви не берете повістку – відсутні.

Коли можуть затримати та хто?

Правозахисник навів приклад. Якщо раніше ви отримали повістку, але не з'явилися до ТЦК. Останні вже сформували матеріали про порушення вами законодавства про військовий облік чи мобілізацію – це статті 210 та 210-1 КУпАП та відправили вимогу до поліції затримати та доставити вас до ТЦК. І лише тоді, згідно зі ст. 262 КУпАП у поліцейського виникає право затримувати вас для доставки до ТЦК.

Затримання можливе виключно за наявності вимог та матеріалів, що підтверджують скоєння вами вищезгаданих адміністративних правопорушень. У 99% випадків поліцейські не зможуть їх вам пред'явити.

Чи можна сфальшувати матеріали?

Сімутін зазначає, що це майже можливо. Недбалий працівник військкомату прикріпить один або два корінці повістки, нібито ви їх отримували.

"І все, справа готова: ви, хто ухиляється, а вимога направляється поліції і вас мають право затримати. Згодом через суд ви точно зможете довести невинність, але ви вже будете в ТЦК", - резюмував адвокат.

Що робити, якщо вас незаконно затримують?