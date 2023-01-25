Чи можуть вас затримати та погрожувати при відмові від повістки? Адвокат дав точну відповідь

Мобілізація в Україні почалася після повномасштабного вторгнення РФ до нашої країни і продовжується досі. Чимало громадян держави повідомляють, що повістки нібито вручають на вулиці.
Що ж буде, якщо не взяти повістку, розповів на своїй сторінці у Facebook адвокат Роман Сімутін.
Адвокат одразу ж попередив, що у разі вашої відмови від повістки – затримати вас не зможуть.
Річ у тому, що затримувати можуть лише співробітники поліції та лише для припинення правопорушення.
Тим, що ви не берете повістку, ви не вчиняєте правопорушення, тому припиняти таке правопорушення шляхом вашого затримання – підстав немає. Крім цього, повинна враховуватися необхідність та пропорційність застосування сили та необхідність затримання.
Тому будь-які законні підстави для затримання та складання протоколу за те, що ви не берете повістку – відсутні.
Правозахисник навів приклад. Якщо раніше ви отримали повістку, але не з'явилися до ТЦК. Останні вже сформували матеріали про порушення вами законодавства про військовий облік чи мобілізацію – це статті 210 та 210-1 КУпАП та відправили вимогу до поліції затримати та доставити вас до ТЦК. І лише тоді, згідно зі ст. 262 КУпАП у поліцейського виникає право затримувати вас для доставки до ТЦК.
Затримання можливе виключно за наявності вимог та матеріалів, що підтверджують скоєння вами вищезгаданих адміністративних правопорушень. У 99% випадків поліцейські не зможуть їх вам пред'явити.
Сімутін зазначає, що це майже можливо. Недбалий працівник військкомату прикріпить один або два корінці повістки, нібито ви їх отримували.
"І все, справа готова: ви, хто ухиляється, а вимога направляється поліції і вас мають право затримати. Згодом через суд ви точно зможете довести невинність, але ви вже будете в ТЦК", - резюмував адвокат.
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