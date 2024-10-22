Профессор назвал три типа пищи, которые остановят вирусы зимой

Известный профессор назвал три важных продукта, которые нужно есть, чтобы укрепить иммунную систему и защититься от вирусов во время холодов.

Что именно нужно включать в рацион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram британского профессора Тима Спектора.

Какие виды продуктов нужно включать в рацион для иммунитета

Эксперт по питанию посоветовал людям самые лучшие виды пищи, которую они могут есть, чтобы защититься от неприятных сезонных болезней.

Как известно, осенью и зимой мы становимся более уязвимыми к простуде, гриппу, COVID и другим вирусам.

Более низкие температуры и тот факт, что мы проводим больше времени на дому, чем на свежем воздухе, оказывает большое влияние на иммунитет.

"Приближается зима, а с ней вирусы и инфекции, и люди спрашивают меня, что можно сделать, чтобы максимально укрепить свою иммунную систему? Наше оружие номер один - это выбор пищи, которую мы делаем", - сказал эксперт по питанию.

1. Ешьте 30 овощей в неделю

Исследование из American Gut Project показало, что чем шире разнообразие овощей вы едите, тем разнообразнее будет микробиом вашего кишечника.

30 кажется большим числом, но учитываете, что в этот список входят орехи, семена, бобовые, цельные зерна, специи, травы, фрукты и овощи. Тогда включать в рацион продукты становится гораздо проще.

2. Ешьте фрукты и овощи ярких цветов

Такие продукты благодаря полифенолам питают полезные кишечные микробы. Употребляя разнообразные ярко окрашенные фрукты и овощи, вы кормите разнообразные микробы, поддерживающие ваше здоровье.

3. Ешьте немного ферментированной пищи ежедневно

Трюк с ферментированной пищей состоит в том, чтобы извлечь максимальную пользу от пробиотиков, включая увеличение разнообразия кишечного микробиомf.

Также Тим Спектор посоветовал снизить потребление ультраобработанных продуктов, оказывающих вредное влияние на здоровье нашего кишечника. Попытайтесь по возможности заменить их домашними альтернативами.