Могут ли мобилизовать многодетных родителей: адвокат указала на важные нюансы

Что такое многодетная семья

Это семья, в которой супруги состоят в официальном и зарегистрированном браке, проживают вместе и воспитывают троих и более детей.

Также семья считается многодетной, если троих или более детей воспитывает только один из супругов - отец или мать.

Если в семье есть дети, которые обучаются на дневной или дуальной форме образования в заведениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования и эти дети старше 18 лет, то семья будет считаться многодетной до окончания учебных заведений, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет.

Мобилизация многодетных родителей в 2023 году

Согласно статье 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", многодетные родители имеют отсрочку на период военного положения и не могут быть мобилизованы.

"Среди лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, есть мужчины и женщины, на содержании которых находится трое и более детей в возрасте до 18 лет, в то же время они могут быть призваны на службу по собственному желанию и решению ВЛК", - подчеркивает Монастырская.

В 2023 году никаких изменений в Закон Украины о мобилизации по поводу многодетных родителей не вносились.

Как подтвердить статус многодетной семьи

Статус многодетной семьи или детей из такой семьи их право на получение льгот в соответствии с Законом Украины "Об охране детства" подтверждается соответствующим удостоверением.

Его выдают в структурных подразделениях по социальной защите населения, в исполнительных органах городских советов городов областного значения, сельских поселковых, городских советов объединенных территориальных общин, а также - в Центре предоставления административных услуг.

Подать заявление можно лично, через законного представителя, отправив документы по почте или с помощью электронной почты.

Какие нужны документы: