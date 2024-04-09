Почему коты любят оливки: можно ли давать их любимцу

Хозяева кошек часто замечают, что домашний любимец моментально прибегает, когда кто-то открывает банку с оливками. Кроме этого, пушистик может есть предложенную вкусняшку с невероятным удовольствием. Однако можно ли котам есть оливки?

О том, почему коты любят оливки и стоит ли угощать ими любимца, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему коты любят оливки

Хотя нет научных исследований о том, почему кошки любят оливки, существует несколько теорий. Некоторые кошки могут любить зеленые и черные оливки (те, которые мы обычно называем "маслинами") из-за их запаха, вкуса и даже ощущения после их употребления.

Это потому, что оливки, особенно зеленые, содержат активное химическое вещество, которое по своей структуре очень похоже на вещество, содержащееся в кошачьей мяте.

Эффекты очень похожи, из-за чего некоторые кошки становятся более игривыми, глуповатыми или просто безумными, или даже агрессивными. Неудивительно, почему коты любят оливки - это, по сути, съедобный эквивалент кошачьей мяты.

Однако не все кошки ведут себя глупо после того, как съедят кошачью мяту или оливки. Некоторые котики могут с удовольствием есть оливки и не ощущать никаких изменений в своем поведении.

Оливки имеют эффект, похожий на действие кошачьей мяты (иллюстрация: Freepik)

Можно ли давать коту оливки

В целом, оливки не токсичны для кошек, но они не должны составлять большую часть рациона кота.

Хотя оливки могут быть очень вкусными и смешно влиять на поведение котика, они содержат много натрия, а потому, как и любое другое лакомство, должны составлять не более 10 процентов суточной нормы калорий вашего кота. Также не следует давать оливки котам с диабетом, почечной недостаточностью и другими болезнями.

Однако здоровые коты обычно могут позволить себе четверть большой оливки или половину маленькой оливки несколько раз в неделю без каких-либо негативных последствий для здоровья.

Кроме этого, давать оливки коту можно только в свежем или вяленом виде. Ни в коем случае котам нельзя консервированные оливки из-за избытка вредных веществ.

Какая опасность от оливок для кошек

Прежде всего, оливки - не слишком полезная пища для кошек, учитывая их питательность - они почти не содержат белка. Маслянистые оливки также содержат слишком много жира, чтобы быть полноценной пищей для кота. Хотя котам, как хищникам, нужны жиры животного происхождения, им не нужно то, что содержат оливки.

Оливки также могут вызвать расстройство желудка из-за слабительного действия клетчатки. А это приводит к обезвоживанию и, как следствие, срочной поездке к ветеринару.

Кроме того, если у вас есть кот с диабетом, вам следует держать его как можно дальше от оливок. Ведь некоторые кошки с диабетом могут страдать от чувствительности к инсулину при употреблении оливок.

Косточки в оливках также опасны, поскольку коты могут ими подавиться или получить закупорку кишечника. Удалить семена раньше - лучший способ убедиться, что животное в безопасности.

Оливки - не полезная пища для кошек (иллюстрация: Freepik)

А вот кислые продукты, такие как консервированные оливки, не подходят для котов, поскольку они могут быстро вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта. К тому же часто в консервированные оливки добавляют ингредиенты, запрещенные для котиков - лимон, фисташки, анчоусы и т.д.

К тому же концентрированные оливки часто хранят в жидкости с высоким содержанием соли, что может вызвать отравление натрием. Все сопутствующие симптомы чрезвычайно опасны, поскольку связаны с почечной недостаточностью, смертельной для кошек.

Среди признаков отравления оливками:

потеря аппетита и бодрости;

дрожь;

рвота;

диарея или запор;

сильная жажда или обезвоживание;

чрезмерное мочеиспускание;

судороги (в тяжелых случаях).

В случае отравления необходимо немедленно отвезти животное к ветеринару, ведь такое состояние угрожает жизни кота.

Если возможности быстро добраться до врача нет, обязательно следует немедленно проконсультироваться с ним в телефонном режиме относительно сорбентов, чтобы не ухудшить состояние домашнего любимца.