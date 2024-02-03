Могут ли ребенка отчислить из школы за прогулы: что нужно знать родителям

Что может сделать школа, если ребенок пропускает занятия

Согласно статье 53 Конституции, полное общее среднее образование в Украине обязательно

В постановлении Кабинета министров №684 от 13 сентября 2017 года (насчет ведения учета детей дошкольного, школьного возраста и учащихся) отмечается - если не достигший совершеннолетия ученик отсутствует на учебных занятиях в течение 10 рабочих дней подряд по неизвестным причинам или без уважительных причин, заведение образования должно безотлагательно предоставить данные таких учащихся:

соответствующему территориальному органу Национальной полиции

Службе по делам детей

Такая норма введена для осуществления деятельности (в соответствии с законодательством), связанной с защитой прав детей на получение общего среднего образования.

Много прогулов подряд без веской причины - недопустимая ситуация (иллюстративное фото: pixabay.com)

Наказывают ли родителей за прогулы детей

За пропуск учеником занятий без уважительной причины или необеспечения ребенка необходимыми для обучения условиями родителей (или официальных опекунов) могут привлечь к ответственности:

дать предупреждение

наложить штраф от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан

Если те же действия совершены повторно (в течение года после наложения административного взыскания) - штраф увеличивается до 100-300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

При уклонении от выполнения своих обязанностей по отношению к ребенку, взрослых могут даже лишить родительских прав. Речь идет, в частности, о пренебрежении:

обучением

созданием условий для получения ребенком образования

физическим и духовным развитием ребенка

подготовкой к самостоятельной жизни и т.п.

Что делать тем, кто уехал за границу

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину большое количество детей вынуждены были уехать за границу и продолжать свое обучение в иностранных учебных заведениях.

Те из них, кто не хочет отказываться от украинского образования, вынуждены овладевать двумя учебными программами параллельно.

Официально при таких обстоятельствах система образования Украины предлагает несколько форматов обучения:

дистанционная форма (если она предусмотрена в школе, где учился ребенок до переезда, и если часы уроков не совпадают с учебными планами школы страны пребывания)

экстернат - самостоятельное (в том числе и в ускоренном режиме), овладение учебной программой

семейная форма - обучение организовывают родители (опекуны), однако дети проходят итоговую оценку и аттестацию

Для перехода на один из этих форматов родителям необходимо пообщаться с администрацией школы и написать соответствующее заявление.

Учиться удаленно - не всегда легко (иллюстративное фото: pixabay.com)

Могут ли ребенка отчислить из школы за прогулы

Причины отсутствия школьника на учебных занятиях подтверждаются:

соответствующей медицинской справкой учреждения здравоохранения (если ребенок болел или имел другие проблемы со здоровьем)

письменным объяснением родителей (родителя) ученика

письменным объяснением других законных представителей (для учащихся, не достигших совершеннолетия)

письменным объяснением учащегося (для совершеннолетних)

Все эти материалы хранятся в личном деле школьника в течение учебного года.

Согласно приказу Министерство образования и науки №367 от 2018 года (о порядке зачисления и отчисления учащихся в государственные и коммунальные учреждения общего среднего образования), просто так или за вынужденные прогулы отчислить ученика из школы не могут.

По сути, украинское законодательство не предусматривает отчисления ребенка из школы на любом основании, кроме заявления родителей.

В то же время не переводятся на следующий год обучения (решением педагогического совета) и могут быть отчислены из школы учащиеся, которые:

не учатся в школе более шести месяцев (без уважительных причин)

не поддерживают никаких связей со школой более шести месяцев (когда школа не имеет информации о месте жительства или пребывания в это время ребенка и его родителей)

не прошли годовое оценивание

Эта процедура регулируется приказом Министерства образования и науки №762 насчет утверждения порядка перевода учащихся заведения общего среднего образования на следующий год обучения.