Кто может сегодня выехать из Украины без заграничного паспорта: важные нюансы

Однако в страны ЕС продолжают выезжать граждане из зон боевых действий, с деоккупированных территорий. И часто у таких граждан нет заграничного паспорта.

Военное положение в Украине снова продлили, а значит также продлена мобилизация граждан - до конца мая 2023 года. Поэтому за границу запрещен выезд военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет.

В пресс-службе Государственной пограничной службы уточнили, кто сейчас может получить право на пересечение границы по внутреннему паспорту.

Кто может выехать без загранпаспорта

Как сообщает ГПСУ, выехать за пределы Украины по внутреннему паспорту могут граждане страны, которые эвакуируются из районов, где ведутся боевые действия. Это касается:

Женщин

Детей

Людей с инвалидностью

Все остальные граждане обязаны предоставить во время выезда из страны заграничный паспорт.

Как выезжать без загранпаспорта

Перед выездом украинцам нужно уточнить информацию о стране, границу которой они планируют пересечь, так как не все они дают возможность въезда без наличия заграничного паспорта.

Для выезда понадобится документ - внутренний паспорт, свидетельство о рождении.

Пересечь границу без загранпаспорта украинцы могут всего один раз - выехать из Украины. Чтобы вернуться назад, граждане Украины обязаны оформить документ в любом дипломатическом или консульском представительстве Украины в другой стране.

Обращаться в дипломатические или консульские представительства стоит также в том случае, если загранпаспорт был утерян или поврежден.