Можно ли есть старый мед без вреда для здоровья: точный ответ

Стоит ли есть старый мед?

По словам пчеловода Уэнди Град, со временем мед потемнеет и/или кристаллизуется, но его все еще можно есть.

А чтобы продукт дольше сохранял не только свои вкусовые свойства, но и цвет, нужно его правильно хранить.

Правила хранения продукта

Металлические или пластиковые контейнеры могут окислить мед, а тепло может изменить его вкус. Поэтому для достижения наилучших результатов храните его вдали от электроники, выделяющей тепло, на вашей кухне.

Чтобы мед дольше хранился, держите его в герметичном стеклянном контейнере, чтобы предотвратить его брожение.

"Будьте осторожны, используйте чистую, сухую посуду, когда черпаете из банки; загрязнение испортит мед", - предостерегает пчеловод.

Мед нужно хранить в стеклянной таре (фото: pixabay)

Почему мед не портится

Дело в том, что низкое содержание влаги в меде не дает бактериям выжить. А без микробов мед не испортится. Кроме того, мед достаточно кислый, чтобы помешать размножению большинства бактерий и организмов, портящих другую пищу.

Кроме того, пчелы добавляют в мед собственные ферменты, и эти ферменты производят перекись водорода. Тот самый антисептик, которым мы лечим раны.

"Поскольку мед является природным антимикробным средством, он использовался в истории почти для любой болезни ума и тела. В прошлом врачи на полях сражений добавляли мед в раны солдат, чтобы предотвратить размножение бактерий. Даже сегодня больницы используют медицинский мед для лечения штаммов бактерий, устойчивых к лекарству", - добавил эксперт.

Если сомневаетесь, сделайте скраб для ног

Смешайте 3 ст. л. меда, 1 ч. л. морской соли в глубокой емкости.

Нанесите получившуюся массу на кожу стоп, втирая ее круговыми движениями. Через 5-7 минут тщательно смойте скраб.

Поступайте так по крайней мере раз в неделю и ваши ножки будут не только мягкими и нежными, но и будут иметь медовый запах.