12 запрещенных продуктов при ГВ

При грудном вскармливании важно соблюдать сбалансированное питание, поскольку то, что ест мама, может влиять на качество молока и здоровье ребенка.

Какие 12 продуктов нельзя употреблять, когда кормишь грудью, - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что нужно есть на грудном вскармливании?

Питание во время грудного вскармливания может быть разнообразным и сбалансированным. В него обязательно должны входить следующие продукты:

Крупы

Углеводы обеспечивают энергию, потому важно включать в рацион каши. Можно употреблять любые крупы: гречневую, булгур, рисовую, овсяную, кус-кус, чечевицу и т.д. Их можно готовить на воде или пастеризованном молоке.

Овощи

Овощи являются источником клетчатки. В летний период можно есть свежие овощи, если вы уверены в их происхождении или выращены на собственном огороде. Также хорошо подходят запеченные овощи.

Ягоды и фрукты.

В первые месяцы грудного вскармливания рекомендуется есть яблоки и бананы, постепенно добавляя сезонные ягоды и фрукты.

Мясо и рыба

Белок является необходимой составляющей рациона кормящей матери. Предпочтение следует отдавать белому мясу, например филе индейки или курицы, и ограничить потребление красного мяса. После первого месяца можно вводить телятину. Относительно рыбы рекомендуется выбирать нежирные виды, такие как хек, минтай, судак.

Кисломолочные продукты

Разрешаются небольшие порции низкожирного кефира.

Хлеб

Важно выбирать хлеб из муки грубого помола для обеспечения здорового пищеварения.

12 запрещенных продуктов на ГВ

При грудном вскармливании важно соблюдать сбалансированное питание, поскольку то, что ест, может влиять на качество молока и здоровье ребенка. Вот 12 продуктов, которых следует избегать или ограничить при кормлении грудью:

Алкоголь

Даже небольшое количество алкоголя может попасть в грудное молоко. Употребление алкоголя может повлиять на развитие ребенка и нарушить его сон.

Кофеин

Кофе, чай, шоколад и энергетические напитки содержат кофеин, который может вызвать нервозность, бессонницу и раздражительность у ребенка.

Цитрусовые

Лимоны, апельсины, грейпфруты и другие цитрусовые могут вызвать у ребенка раздражение желудка или сыпь.

Шоколад

Кроме содержания кофеина, шоколад также может вызвать аллергические реакции или колики у ребенка.

Острая еда

Блюда с большим количеством специй могут повлиять на вкус молока, что может не нравиться ребенку, и может вызвать раздражение желудка.

Чеснок

Обладает сильным запахом, который может изменять вкус молока, и ребенок может отказываться от грудного кормления.

Бобовые

Горох, фасоль, чечевица могут вызвать газообразование и вздутие живота у ребенка.

Капуста и брокколи

Могут вызвать колики или вздутие живота у ребенка из-за повышенного газообразования.

Молочные продукты

У некоторых детей может быть непереносимость белка коровьего молока, что может вызвать колики, сыпь или другие аллергические реакции.

Рыба с высоким содержанием ртути

Тунец, меч-рыба и другие виды рыбы содержат ртуть, что может повлиять на развитие нервной системы ребенка.

Орехи

Могут быть сильными аллергенами, особенно арахис. Если у семьи есть случаи аллергии, следует ограничить их потребление.

Искусственные подсластители

Такие подсластители, как аспартам и сахарин, могут быть вредны для малыша, поэтому их лучше избегать.