Можно ли есть позапрошлогоднее варенье?

Бывает так, что все запасы варенья семья не успевает съедать, так что же позапрошлогоднее выбрасывать? Жаль, ведь это время и деньги.
Так можно ли есть старое варенье, и как его лучше использовать - читайте ниже в материале Styler.
Так, если варенье варилось с большим количеством сахара, то со временем оно может засахариться и стать очень густым. Но есть его все-таки можно, так же оно подойдет и для выпечки, компотов, киселей, домашнего вина или других вкусностей.
Если в варенье, напротив, добавили мало сахара или были нарушены условия стерильности, то тогда оно может заиграть, банки вздуются и не устоят и полгода.
Если же с вареньем все хорошо, то употреблять его можно и на следующий год. Однако, если вы опасаетесь, можете употреблять его не прямо из банки, а в переработанном виде.
Варенье, сваренное и завернутое по всем правилам может храниться 3-5 лет.
Засахаренное варенье можно переварить, добавив к нему лимонную кислоту и горячую воду (на 1 л варенья - 2 г лимонной кислоты и 1/4 стакана кипятка), это поможет устранить кристаллизацию.
Самое вкусное – смородиновое.
Ингредиенты:
Сначала в холодной воде нужно развести крахмал (количество определяйте в зависимости от того, насколько густой кисель вы любите).
Другую кастрюлю поставьте на плиту, доведите до кипения и выложите старое варенье. Доведите воду до кипения. Затем дайте остыть до комнатной температуры.
Теперь введите в остывший вареневый отвар крахмал и поставьте вариться не больше чем на 5 минут.
Кисель можно подавать на стол. Пить его можно как теплым, так и полностью остывшим.
Фото: freepik
Раньше мы писали, можно ли есть варенье, на котором есть плесень.
Читайте также, чем можно заменить сахар в варенье.