Чи можна їсти позаторішнє варення?

Термін зберігання варення залежить від декількох факторів

Так, якщо варення варилося з великою кількістю цукру, то з часом воно може зацукруватися і стати дуже густим. Але їсти його все-таки можна, так само воно підійде і для випічки, компотів, киселів, домашнього вина чи інших смаколиків.

Якщо в варення, навпаки, додали мало цукру або були порушені умови стерильності, то тоді воно може заграти, банки поздуваються і не встоять і півроку.

Коли ж з варенням все гаразд, то вживати його можна і на наступний рік. Проте, якщо ви побоюєтеся, можете вживати його не прямо з банки, а в переробленому вигляді.

Варення, зварене і загорнене за всіма правилами може зберігатися 3-5 років.

Зацукроване варення можна переварити, додавши до нього лимонної кислоти і гарячої води (на 1 л варення - 2 г лимонної кислоти і 1/4 склянки окропу), це допоможе усунути кристалізації.

Приготуйте тертий пиріг з варення

Найсмачніше - смородинове.

Інгредієнти:

масло - 200 г

яйця - 2 шт.

цукор - 70 г

борошно - 430 +- 20 г

розпушувач - 1 ч. л.

варення - 300 г

Кисіль з варення

Спочатку у холодній воді треба розвести крохмаль (кількість визначайте залежно від того, наскільки густий кисіль ви любите).

Іншу каструлю поставте на плиту, доведіть до кипіння та викладіть туди старе варення. Доведіть воду до кипіння. Після цього дайте охолонути до кімнатної температури.

Тепер введіть в остиглий вареневий відвар крохмаль і поставте варитися не більше ніж на 5 хвилин.

Кисіль можна подавати до столу. Пити його можна як теплим, так і повністю остиглим.

Фото: freepik