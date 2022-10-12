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Чи можна їсти позаторішнє варення?

Фото: Скільки можна зберігати варення (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Буває так, що всі запаси варення сім'я не встигає з'їдати, то що ж позаторішнє викидати? Шкода, адже це і час і гроші.

Тож чи можна їсти старе варення, і як його краще використати - читайте нижче в матеріалі Styler.

Термін зберігання варення залежить від декількох факторів

Так, якщо варення варилося з великою кількістю цукру, то з часом воно може зацукруватися і стати дуже густим. Але їсти його все-таки можна, так само воно підійде і для випічки, компотів, киселів, домашнього вина чи інших смаколиків.

Якщо в варення, навпаки, додали мало цукру або були порушені умови стерильності, то тоді воно може заграти, банки поздуваються і не встоять і півроку.

Коли ж з варенням все гаразд, то вживати його можна і на наступний рік. Проте, якщо ви побоюєтеся, можете вживати його не прямо з банки, а в переробленому вигляді.

Варення, зварене і загорнене за всіма правилами може зберігатися 3-5 років.

Зацукроване варення можна переварити, додавши до нього лимонної кислоти і гарячої води (на 1 л варення - 2 г лимонної кислоти і 1/4 склянки окропу), це допоможе усунути кристалізації.

Приготуйте тертий пиріг з варення

Найсмачніше - смородинове.

Інгредієнти:

  • масло - 200 г
  • яйця - 2 шт.
  • цукор - 70 г
  • борошно - 430 +- 20 г
  • розпушувач - 1 ч. л.
  • варення - 300 г

Кисіль з варення

Спочатку у холодній воді треба розвести крохмаль (кількість визначайте залежно від того, наскільки густий кисіль ви любите).

Іншу каструлю поставте на плиту, доведіть до кипіння та викладіть туди старе варення. Доведіть воду до кипіння. Після цього дайте охолонути до кімнатної температури.

Тепер введіть в остиглий вареневий відвар крохмаль і поставте варитися не більше ніж на 5 хвилин.

Кисіль можна подавати до столу. Пити його можна як теплим, так і повністю остиглим.

Фото: freepik

Раніше ми писали, чи можна їсти варення, на якому є пліснява.

Також читайте, чим можна замінити цукор у варенні.

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варенье