Топ-5 животных, укуса которых вы точно не хотите

Одной из самых неожиданных угроз при контакте с природой являются укусы некоторых животных, которые могут привести к серьезным последствиям для здоровья. Даже самый маленький инцидент может иметь страшные последствия, от болезненных симптомов до серьезных осложнений.

Домашние коты

Собака может броситься на человека, поэтому большинство людей настороже, когда пересекаются с агрессивным. С другой стороны, коты не кажутся большой угрозой, если это не большая разновидность кошек. Домашние кошки маленькие, и их когти представляют большую угрозу, чем могучие, но крохотные челюсти.

Когда домашний кот кусает вас, он не нанесет большого вреда. Их острые зубы хоть и неприятно входят в кожу, но в большинстве случаев вы останетесь только с раной. Настоящая проблема, возникающая от укуса кошки, - это бактерии, находящиеся в ее рту.

В слюне любого животного живут бактерии, и кошки не являются исключением. Их укусы почти всегда вызывают инфекцию у людей, причем по статистике до 80% случаев действительно к этому случаю приводят. Одно из таких заболеваний провоцирует протобактерия под названием Bartonella hensealae. Если она попадет в кровь, вы с большой вероятностью заразитесь болезнью кошачьих царапин.

Ежегодно в США регистрируется в среднем около 22 000 случаев заболевания, и почти всегда они произошли от котят. Кошки также являются носителями Pasteurella multocida, которая может оказаться опасной, если ее не лечить.

Кот домашний (фото: Википедия)

Бразильские странствующие пауки

Поскольку арахнофобия очень распространена, и большинство людей избегают пауков. Обычно пауки пугаются человека, но могут укусить, если почувствуют угрозу. Большинство укусов пауков болезненны, как и укусы других насекомых, но это не обязательное правило.

Самый опасный укус паука в мире принадлежит бразильскому странствующему пауку. Эти агрессивные и очень ядовитые пауки живут в Бразилии и других частях Центральной и Южной Америки. Если они ощутят угрозу, то могут укусить и применить частично или полностью свой яд.

Независимо от количества яда, укус бразильского странствующего паука очень болезненный. Его клыки глубоко впиваются в плоть, вызывая сильную жгучую боль в месте укуса. Затем могут появиться потливость и муравьи по коже. Через 30 минут возможны изменения артериального давления, тошнота, спазмы в животе, гипотермия, ухудшение зрения и симптомы, подобные шоку.

Странствующие пауки (фото: Википедия)

Монстры Гила

Монстры Гила являются единственными ядовитыми ящерицами, найденными в Соединенных Штатах, хотя их можно встретить даже на юге, до Соноры в Мексике. Обычно эти животные медленные и безжизненные, поэтому вероятность их укуса невелика.

Монстры Гила имеют относительно длинное тело, которое может достигать 36 сантиметров в длину с хвостом, который составляет около 20% их общей длины. У них большая голова с маленькими глазами и крепкой мордой. Гилы охотятся на мелких млекопитающих, птиц, змей, насекомых и едят любую падаль, которую находят.

Они производят яд в железах на конце нижней челюсти, который попадает в жертву при укусе. Гила активно жует жертву, чтобы яд точно попал в ее организм. Важно помнить, что они не просто кусаются, а активно пережевывают тело жертвы своими длинными острыми зубами.

Гелодерма аризонська, жилатьє (фото: Википедия)

Муравьи-пули

В тропических лесах Центральной и Южной Америки встречается вид муравьев, известный как муравей-пуля. Это небольшое насекомое, которое достигает размеров до 30 миллиметров в длину, что делает их одним из самых больших видов муравьев.

Муравьи-пули редко контактируют с людьми, но если такая встреча случилась, вы, скорее всего, будете укушены. Укус муравья-пули известен тем, что он имеет индекс боли по уровню Шмидта 4.0+. По словам Шмидта, боль от укуса муравья-пули сильная и интенсивная. Он сравнивает это с состоянием, когда ходишь по горячим углям с гвоздем, вонзившимся в пятку.

Вы почувствуете интенсивную боль в месте укуса, которая будет напоминать "волны жгучей, пульсирующей, всепоглощающей боли, которая не утихает до 24 часов". К счастью, укус пули не убьет вас (если у вас нет аллергии). Однако, вы, скорее всего, пожелаете умереть, чтобы не испытывать такой уровень боли.

Муравьи-пули (фото: Википедия)

Обезьяны

Обезьяны представляют проблему в густонаселенных районах, таких как Бразилия, Индия и Индонезия, поэтому количество людей, которые могут стать жертвами их укусов, больше, чем может показаться.

Для своих размеров обезьяны достаточно сильны, поэтому лучше избегать их атаки. Их основное средство нападения - это укус, и большинство видов имеют мощные челюсти с острыми зубами. Укус обезьяны может привести к сильным повреждениям, но самая большая угроза заключается в бактериях и вирусах, которые могут попасть в рану.

Как и другие млекопитающие, обезьяны могут переносить и передавать бешенство, которое является смертельным в 100% случаев при отсутствии лечения. Симптомы включают галлюцинацию и частичный паралич. Однако это не самая большая угроза, поскольку бешенство поддается лечению.

Обезьяны также могут передавать обезьяний герпес через укус, а это, в свою очередь, может привести к энцефаломиелиту - воспалению головного мозга. Это заболевание сопровождается параличом, потерей зрения и рвотой, что представляет серьезную угрозу для здоровья. Если вас когда-нибудь укусит обезьяна, немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

Обычная обезьяна (фото: Википедия)