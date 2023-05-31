Можно ли выпускать кошек гулять: эксперты рассказали о 3 серьезных уличных угрозах

Эксперты не рекомендуют отпускать домашних кошек свободно гулять на улицу. И на это есть ряд веских причин - и самая главная та, что это может быть очень опасно для животного.

Токсическая угроза

Сертифицированный дрессировщик кошек Молли ДеВос назвала 3 основные причины, по которым не стоит выпускать домашних любимцев гулять по улице.

На улице котов подстерегает множество опасностей - доступа к антифризу или родентицидов, ядовитые растения и спрей от насекомых, которые используют люди.

По словам ДеВоса, некоторые домовладельцы могут намеренно оставлять токсины и яд во дворах, чтобы отгонять чужих кошек от своей территории.

Конфликты с другими котами

Кошки на улице обычно метят свою территорию, но это может стать проблемой, поскольку другое животное может тоже претендовать на этот участок.

А еще кот может перенять запах другого животного. И если у вас дома живет еще один кот, то он не узнает его по запаху. Ведь животные разроняют друг друга именно так.

Тогда могут возникнуть конфликты между котами дома, потому что животное воспримет другого, как захватчика территории.

Смертельная опасность

Жизнь кота на улице возможна и выглядит более привлекательной, но она гораздо опаснее. По информации Общества защиты животных США, свободно гуляющие кошки в среднем живут 3 года, для сравнения домашние любимцы живут от 12 до 18 лет.

Если вы хотите выгуливать своего любимца на свежем воздухе, то лучше делайте это на поводке или в закрытом "катио". Это поможет уберечь вашего питомца от уличных опасностей.