Можно ли выбрасывать остатки пасок? Держите окончательный ответ

Православные христиане отпраздновали Пасху в Украине 16 апреля. После празднества практически у всех остается пасхальная выпечка. Но можно ли ее выбрасывать?

Нужно ли избавляться от оставшихся пасок, если они зачерствели - читайте в материале Styler.

Можно ли выбрасывать паски?

Итак, самое основное, что вы должны знать - у церкви нет единого мнения, как поступать с остатками священной пищи. Так, у священников по поводу освящения еды разные мнения. Однако все они единогласно предостерегают прихожан от приготовления заведомо слишком большого количества пищи. Лучше адекватно рассчитать свои силы, чем после задавать вопрос, куда все это девать.

Церковь отмечает, что нельзя топтать и разбрасывать такие продукты, но в целом, скорлупу от яиц нужно выбрасывать в мусор.

Кстати, в народе есть традиция - закапывать остатки еды в земле, крошить ее птицам, оставить в лесу либо опустить в ручей. Если верующий таким образом хочет отнестись с благоговением к тому, что было принесено в храм, он может так поступить.

Что можно сделать из черствой паски?

Первое и самое простое, что вы можете сделать из черствой паски - это посушить сухарики. Они порадуют своим сладким вкусным, когда у вас не окажется ничего к чаю.

А вот вторая идея! Если измельчить сладкие сухарики, добавить сахарную пудру, какао, перемешать и скатать в форме шариков - получится пирожное "картошка".