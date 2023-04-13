Как хранить паску так, чтобы она не черствела: главные советы
Всем известно, что на Пасху принято готовить особую выпечку – паски. Их любят за воздушное тесто и вкусную глазурь сверху. Каждая хозяйка добавляет в рецепт что-то свое, что делает паски уникальными. Однако если выпечка стоит долгое время, она может черстветь.
Как хранить паску, чтобы этого избежать - читайте ниже в материале Styler.
Что добавить к паске, чтобы она долго была свежей
То, сколько выпечка будет храниться мягкой и воздушной, зависит от ингредиентов, которые вы используете во время приготовления. Для опары можно использовать эти составляющие:
- сухие дрожжи дают тесту воздушность
- творог продлевает срок годности выпечки
- глазурь не даст паске зачерстветь, поэтому покрывайте ею сразу, как только они остынут
А еще рекомендуют выпекать паски в декоративных формах, ведь те никак не воздействуют на качество теста.
Где нужно хранить паски
Прежде всего не ставьте готовые паски туда, где есть продукты с сильным запахом, иначе праздничная выпечка впитает этот аромат и может даже изменить вкус.
Лучше поставить паски в отдельное место комнатной температуры и накрыть чистым полотенцем.
Другой способ сохранить пасок надолго - сложить их в полиэтиленовый пакет. Однако делать это можно только после того, как паски остынут, на что нужно не менее 3-4 часов.
Если вам нужно хранить паски дольше недели, то и для такого случая существует проверенный метод.
Пропитайте марлю крепким алкоголем, например, ромом или коньяком. После этого окутайте марлей паски и сложите в емкость. Вынесите ее на холод и накройте так, чтобы воздух не заходил внутрь. Так выпечка останется свежей в течение 7-10 дней.
Раньше мы рассказывали, какими натуральными красителями выкрасить яйца без вреда здоровью.
Читайте также, какой будет погода на Пасху 16 апреля.