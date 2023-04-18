Чи можна викидати залишки пасок? Тримайте остаточну відповідь

Православні християни відсвяткували Великдень в Україні 16 квітня. Після святкувань практично у всіх залишається освячена великодня випічка. Але чи можна її викидати?

Чи потрібно позбавлятися від пасок, що залишилися, якщо вони зачерствіли - читайте в матеріалі Styler.

Чи можна викидати паски?

Отже, найголовніше, що ви повинні знати - церква не має єдиної думки, як чинити з залишками священної їжі. Так, у священиків з приводу освячення їжі різні думки. Однак усі вони одноголосно застерігають парафіян від приготування явно надто великої кількості їжі. Краще адекватно розрахувати свої сили, ніж ставити запитання, куди все це подіти.

Церква зазначає, що не можна топтати та розкидати такі продукти, але загалом, шкаралупу від яєць потрібно викидати у сміття.

До речі, у народі є традиція - закопувати залишки їжі землі, кришити її птахам, залишити у лісі чи опустити в струмок. Якщо віруючий таким чином хоче поставитися з благоговінням до того, що було принесено до храму, він може так зробити.

Що можна зробити з черствої паски?

Перше і найпростіше, що ви можете зробити з черствої паски - це посушити сухарики. Вони потішать своїм солодким смачним, коли у вас не виявиться нічого до чаю.

А ось друга ідея! Якщо подрібнити солодкі сухарики, додати цукрову пудру, какао, перемішати і скачати у формі кульок - вийде тістечко "картопля".