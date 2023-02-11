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Можно ли беременным есть суши: вот что может произойти

Можно ли беременным есть суши (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вместе с радостной новостью о беременности, будущие мамы сталкиваются с множеством запретов. Многие считают, что суши вредны для беременных, ведь содержат сырую рыбу. К тому же в них могут содержаться некачественные продукты.

Об этом сообщила гинеколог Ольга Ващишина в Instagram.

Можно ли беременным есть суши

По словам врача, беременным женщинам можно есть суши. Однако важно быть осторожными, ведь в них могут быть некачественные ингредиенты (морепродукты), которые могут быть испорчены или содержать гельминты.

Поэтому обязательно следует выбирать безопасные и проверенные заведения.

Врач говорит, что суши наоборот полезны для беременной, поскольку в продуктах, из которых их готовят, содержится много питательных веществ.

Какая польза

Рыба

Такой продукт содержит омега-3 жирные кислоты, комплексно действующие на весь организм, а также фосфор, необходимый для костей и зубов.

Рис

Рис содержит витамины группы B, калий, фосфор, цинк, железо, кальций и аминокислоты.

Водоросли

Водоросли богаты йодом, который необходим для правильного функционирования щитовидной железы, калий, кальций, магний и полиненасыщенные жирные кислоты.

Имбирь

Он содержит аскорбиновую кислоту, ретинол, витамины группы B, минеральные соединения и аминокислоты.

Особи

В своем составе васаби содержит аминокислоты, микро и макроэлементы. Также имеет синигрин, который и придает ему острый вкус и обладает бактерицидным действием.

Врач отметила, что в японской медицине корни васаби используют даже при лечении астмы и рака. Однако чрезмерное потребление может вызвать обострение желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ежедневно беременным суши все же желательно не есть, но обязательно выбирать для этого проверенные заведения.

Раньше врач рассказывала, с какого возраста детям можно давать суши.

Также мы писали, к каким последствиям могут привести суши.

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