Можно ли беременным есть суши: вот что может произойти

Вместе с радостной новостью о беременности, будущие мамы сталкиваются с множеством запретов. Многие считают, что суши вредны для беременных, ведь содержат сырую рыбу. К тому же в них могут содержаться некачественные продукты.
Об этом сообщила гинеколог Ольга Ващишина в Instagram.
По словам врача, беременным женщинам можно есть суши. Однако важно быть осторожными, ведь в них могут быть некачественные ингредиенты (морепродукты), которые могут быть испорчены или содержать гельминты.
Поэтому обязательно следует выбирать безопасные и проверенные заведения.
Врач говорит, что суши наоборот полезны для беременной, поскольку в продуктах, из которых их готовят, содержится много питательных веществ.
Рыба
Такой продукт содержит омега-3 жирные кислоты, комплексно действующие на весь организм, а также фосфор, необходимый для костей и зубов.
Рис
Рис содержит витамины группы B, калий, фосфор, цинк, железо, кальций и аминокислоты.
Водоросли
Водоросли богаты йодом, который необходим для правильного функционирования щитовидной железы, калий, кальций, магний и полиненасыщенные жирные кислоты.
Имбирь
Он содержит аскорбиновую кислоту, ретинол, витамины группы B, минеральные соединения и аминокислоты.
Особи
В своем составе васаби содержит аминокислоты, микро и макроэлементы. Также имеет синигрин, который и придает ему острый вкус и обладает бактерицидным действием.
Врач отметила, что в японской медицине корни васаби используют даже при лечении астмы и рака. Однако чрезмерное потребление может вызвать обострение желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Ежедневно беременным суши все же желательно не есть, но обязательно выбирать для этого проверенные заведения.
Раньше врач рассказывала, с какого возраста детям можно давать суши.
Также мы писали, к каким последствиям могут привести суши.