Врач рассказала, к каким последствиям могут привести суши: об этом мало кто задумывается

Обычно люди думают, что суши питательны и полезны. Однако, они содержат сырую рыбу, которая может представлять опасность для организма. Следует знать, как правильно ее хранить и готовить, чтобы предотвратить отравление.

Об этом сообщила гастроэнтеролог Алла Курилец в Instagram .

Какая опасность в сушах

Часто люди боятся есть суши и роллы, ведь думают, что ими можно отравиться. И это может произойти из-за рыбы, выращенной в неправильных условиях. Она в свою очередь содержит паразитические инфекции, которые вредны для организма.

Врач говорит, что рыба должна быть приготовлена при температуре 60 градусов, тогда паразиты погибают через 30 секунд.

Если вы любитель слабосоленой рыбы, то предварительно ее нужно заморозить и просолить.

Также рыба, которая искусственно выращена на кормах, относительно безопасна. Однако, рыба из открытых пресных водохранилищ, где ее кормят отходами, опасна. Категорически запрещено есть ту, которая не прошла экспертизу.

Важно помнить, что для некоторых категорий людей рыба должна быть только термически обработана, а именно:

беременным;

маленьким детям;

старшим людям;

при ослабленном иммунитете (онкопатологии, ВИЧ инфицированном).

Страх паразитов не повод отказываться от употребления в пищу рыбы, поскольку это легкоусвояемый белок, содержащий Омегу 3.

Жирная рыба - сардина, анчоусы, сельди, лосось, семга, горбуша - содержит минеральные полезные вещества: фосфор, кальций, калий, натрий, магний, железо, бром, йод. Это полезно для сердечно-сосудистой системы, кожи и для снижения холестерина.

Как выбрать безопасную рыбу

В частности, при выборе рыбы врач советует обратить внимание на следующие признаки:

тушка должна быть гладкой, плотной, эластичной. При надавливании вмятина должна быть и сразу восстановиться;

жабры должны быть красного цвета;

глаза не должны быть мутными и сухими;

на животе не должно быть желтых участков;

должен быть сертификат, где указана дата и место отлова.

Наибольший риск для здоровья составляет:

речная рыба: лещ, карась, карп;

лосось фермерский, морской лещ, анчоус, осетрина.

Чистейшей и безопасной рыбой считается - травоядная из чистого океана.

К общим симптомам отравления рыбой относят: