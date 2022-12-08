Что должно быть в базовой аптечке украинца зимой: список

Зима в Украине в этом году может оказаться непростой. И украинцев призывают подготовиться к разным вариантам развития событий. Кроме необходимых вещей и пищи, стоит позаботиться также и об аптечке.

В МОЗ составили список медикаментов и нужных вещей в аптечке, которые обязательно должны быть этой зимой.

Что должно быть в каждой аптечке

Пересмотрите вашу аптечку и добавьте туда то, чего не хватает. Или же соберите полностью новую, если у вас нет привычки держать лекарства дома. Это позволит вам чувствовать себя более уверенно в случае непредвиденных ситуаций со здоровьем.

Обезболивающие и жаропонижающие (парацетамол, ибупрофен)

Раствор для восстановления водно-солевого баланса при отравлении и сорбенты (на основе диоксида кремния - НЕ черный активированный уголь)

Антисептическое средство (хлоргекседин, 70% спирт и т.д)

Крем от аллергии (активное вещество: дифенгидрамин) или таблетки (активные вещества: лоратадин, цетизирин и т.д)

Стерильный физраствор для промывания ран

Капли для промывания глаз

Также в аптечку стоит положить:

Эластичные бинты

Безопасные булавки

Стерильные перчатки

Пинцет

Ножницы

Неспиртовые салфетки

Термометр

Пластыри (в том числе и для глаз)

Стерильные бинты

Треугольные (косынковые) повязки

Медики также рекомендуют в условиях военного времени добавить в аптечку качественный турникет для остановки крови и научиться им пользоваться. Жгут, который используют для забора крови из вены - не подходит!

Также в МОЗ не рекомендуют держать в домашней аптечке антибиотики, гормональные препараты, лекарства с дифенгидрамином или метимизолом.

Кроме того, в аптечку можно добавить препараты, которые на постоянной основе принимает кто-то из членов семьи.