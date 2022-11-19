Можно ли ставить буржуйку в квартире и какую лучше выбрать: важные советы

Можно ли устанавливать буржуйку в квартире

Буржуйки категорически запрещено устанавливать в квартире. Эти устройства небезопасны, поскольку могут спровоцировать пожар. Или стать причиной отравления угарным газом, если неправильно их использовать. Такое средство обогрева можно устанавливать в частных домах, дачах или временных конструкциях, в которых есть дымоход.

В многоэтажках использовать буржуйку можно только при одном условии - если здание было существенно разрушено в результате военных действий.

На что обращать внимание при выборе буржуйки

Состояние корпуса. Перед покупкой важно осмотреть корпус и проверить нет ли на нем выбоин, вмятин, трещин или признаков коррозии.

Толщина металла устройства должна быть не менее 0,3 см, а в местах прогорания - более 0,5 см. Обратите внимание также на качество швов на корпусе - они должны быть равномерными и прочно соединять детали.

Крепление дверей и зольника. Проверьте, легко ли древние открываются и плотно запираются. Не шатаются на петлях. Зольник должен легко вытягиваться и вставляться.

Исправность шибера. Это один из самых важных элементов в буржуйке. Именно его неисправность часто становится причиной отравлений угарным газом. Проверьте ручку шибера, она должна легко прокручиваться.

Безопасность краски. Буржуйки могут покрываться разными материалами. Важно, чтобы при нагревании они не выбрасывали в атмосферу никаких веществ. Некачественная краска будет давать неприятный запах, тем самым вызывая дискомфорт хозяевам.

Площадь отапливаемого помещения. Важно сразу понимать где именно вы будете устанавливать буржуйку, чтобы выбранная модель устройства смогла обогреть помещение.

Какая буржуйка лучше - стальная или чугунная?

Чугунные буржуйки лучше выдерживают высокую температуру, у них можно отапливать углем. Такие модели долго удерживают тепло, но и дольше греются, поскольку имеют толстые стенки.

Однако чугун предрасположен к коррозии, но чтобы устройство служило дольше, корпус облицовывают керамикой или камнем.

Стальные буржуйки быстрее нагревают помещение, чем чугунные. Однако они не так долго сохраняют тепло.

Из-за технических особенностей в таких печах можно использовать только дрова. При регулярном использовании металлические буржуйки могут деформироваться от перегрева. Однако стальные модели дешевле стоят, чем чугунные.