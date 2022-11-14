Как согреться дома: опыт японцев, которые живут без отопления

Зимы в Японии мягкие и не очень холодные. В некоторых регионах температура опускается до нуля и в северной части идет снег. Но сильных морозов почти не бывает. При этом у японцев есть своя методика обогрева зимой и без использования отопления.

Как греются в Японии в холода - читайте в материале ниже.

В домах японцев центральное отопление есть не у всех, но им преимущественно пользуются только на севере страны. Вместо этого в Японии используют свои методы для обогрева.

Дома в Японии строят с тонкими стенами и большими окнами. Летом - это настоящее спасение, так как погода там очень жаркая и влажная. Зимой такие окна помогают только в том случае, если есть солнце.

Главный принцип японцев - сначала согрей себя, а потом свое пространство. В самые холодные дни они не обогревают все свои помещения, а греют только одну комнату, где собирается вся семья.

Теплые пижамы, носки, платья-халаты. Японцы предпочитают в холодное время ходить в специальных пижамах или платьях-халатах из теплой ткани. Такая одежда не тяжелая, но отлично сохраняет тепло. У нас можно использовать похожие - из флиса или специальное термобелье.

Утепление дома. На зиму японцы покупают специальные доски для защиты от сквозняков. Досками закрывается часть окна и внутренние двери - так потеря тепла снижается в разы.

Ограниченный нагрев. Прогреть все помещение японцы даже не пытаются. Обычно источник тепла находится в центральной части дома. Им намного проще нагреть небольшую комнату и устроить всю жизнь вокруг нее.

Нагреватели. Комнаты японцы нагревают кондиционером или обогревателем - электрическим, газовым или керосиновым. Керосин в Японии развозят на специальных машинах по улицам раз в неделю и можно купить необходимое количество.

Сейчас появились и другие виды обогревателей, более экономные и современные - например, которые заправляются специальными картриджами с гранулами из дерева.

Ванна на ночь. Перед сном японцы принимают горячую ванну. При этом вода быстро не остывает, так как в японских домах есть специальная функция подогрева.

Котацу. Это специальный стол с подогревом, который очень популярен в Японии. Внутри находится источник тепла (ранее это была печь, а сейчас электрообогреватель). Снаружи стол укрыт одеялом. И все члены семьи садятся за такой стол, а ноги ставят внутрь.

Фото: Зимой японцы греются с помощью котацу

Холодные спальни. Отапливать спальни в Японии не принято, и там порой температура падает до +6 градусов. Обычно японцы принимают горячую ванну, а саму кровать нагревают электроодеялом. Электроодеяла, простыни и даже коврики с подогревом в Японии используют часто - они стоят недорого, потребляют мало энергии и очень удобны в быту.

Пластыри кайро или хоккайро. Внутри чудо-пластыря находятся опилки с солью, которые при взаимодействии с кислородом начинают выделять тепло. За 8 часов пластырь может нагреться до 70 градусов. Японцы прикрепляют их к одежде, кладут в постель или обувь.

Ютанпо и грелки. Ютанпо - это обычная металлическая грелка, наполненная водой. Японцы нагревают их на печи или огне и кладут в постель. Также используют обычные резиновые грелки, в которые наливают горячую воду.