Украшения как главный акцент в образе: стилист рассказала, как их носить, чтобы выделяться из толпы

Украшения - это не только способ дополнить одежду, но и отличный вариант выразить индивидуальность. Кроме того они могут стать ключевым элементом в образе, который привлекает внимание и помогает выделяться из серой толпы.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram стилиста Елены Шевченко решило рассказать, какие украшения в тренде в 2025 году и с чем их правильно сочетать в образе.

Главное правило 2025 - не бойтесь экспериментировать. Стилист советует пробовать различные комбинации украшений, от массивных колье до ярких сережек и браслетов. Иногда даже одно крупное украшение может стать центром всего образа.

Как носить украшения, чтобы быть в тренде в 2025 году

Многослойность

"Комбинируйте украшения: несколько цепочек разной длины, микс кольцо и браслетов. Чем больше слоев - тем интереснее. Сочетание тонких цепочек с большими подвесками или ожерельем с камнями - особенно актуально", - отметила Шевченко.



Модные украшения 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Объемные украшения

Очень большие украшения в моде. Это могут быть массивные серьги, огромные колье или кольца - главное, чтобы они становились центральным акцентом образа.



Модные украшения 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Широкие браслеты

Браслеты-манжеты или массивные металлические модели придают образу смелости и подходят тем, кто не очень любит носить украшения в принципе. Поэтому что в этом году мы одеваем их на одежду.



Модные украшения 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Кольца XXL

В этом году кольца стали настоящими арт-объектами. Большие, яркие, с камнями или асимметричными дизайнами. Особенно актуален микс нескольких колец сразу.



Модные украшения 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Каффы

Каффы вернулись. Они придают образу современности и бунтарскому настроению. Идеально для тех у кого не проколоты уши или аллергия. Выбирайте каффы из металла или камней, в форме змей или абстрактных линий.



Модные украшения 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Четкие линии

Геометрические формы, прямоугольники и изящные дизайны - это хит 2025 года. И все минималисты на этом моменте выдохнули.



Модные украшения 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Возрождение готики

Черный металл, сложные орнаменты, камни темных оттенков и шипы вернулись в моду.



Модные украшения 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Нестандартное размещение украшений

Смелое размещение аксессуаров становится трендом. Украшения на носу, обволакивающие лицо цепочки или каффы, соединенные с подвесками к ключицам.



Модные украшения 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Как правильно носить украшения в 2025 году

1. Не бойтесь сочетать классику, например, драгоценности, с массивными аксессуарами.

Миксировать различные типы украшений - это тренд. Например, можно носить серьги в разных стилях (классические и современные), или комбинировать золото и серебро. Главное - соблюсти гармонию и не перегружать образ.

2. Оставляйте украшения главным акцентом в минималистических образах.

Если вы носите яркое и крупное украшение, лучше выбрать более сдержанную одежду, чтобы не перегрузить образ. И наоборот, если ваш наряд уже достаточно выразительный, аксессуары лучше выбрать более спокойные и минималистичные.

3. Используйте многослойность для создания динамики.

Комбинирование нескольких цепочек или браслетов создаст эффект многослойности, который сейчас очень моден. Главное - не забывать о пропорциях и не перегружать себя аксессуарами.