Украшения как главный акцент в образе: стилист рассказала, как их носить, чтобы выделяться из толпы
Украшения - это не только способ дополнить одежду, но и отличный вариант выразить индивидуальность. Кроме того они могут стать ключевым элементом в образе, который привлекает внимание и помогает выделяться из серой толпы.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram стилиста Елены Шевченко решило рассказать, какие украшения в тренде в 2025 году и с чем их правильно сочетать в образе.
Главное правило 2025 - не бойтесь экспериментировать. Стилист советует пробовать различные комбинации украшений, от массивных колье до ярких сережек и браслетов. Иногда даже одно крупное украшение может стать центром всего образа.
Как носить украшения, чтобы быть в тренде в 2025 году
Многослойность
"Комбинируйте украшения: несколько цепочек разной длины, микс кольцо и браслетов. Чем больше слоев - тем интереснее. Сочетание тонких цепочек с большими подвесками или ожерельем с камнями - особенно актуально", - отметила Шевченко.
Модные украшения 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Объемные украшения
Очень большие украшения в моде. Это могут быть массивные серьги, огромные колье или кольца - главное, чтобы они становились центральным акцентом образа.
Модные украшения 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Широкие браслеты
Браслеты-манжеты или массивные металлические модели придают образу смелости и подходят тем, кто не очень любит носить украшения в принципе. Поэтому что в этом году мы одеваем их на одежду.
Модные украшения 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Кольца XXL
В этом году кольца стали настоящими арт-объектами. Большие, яркие, с камнями или асимметричными дизайнами. Особенно актуален микс нескольких колец сразу.
Модные украшения 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Каффы
Каффы вернулись. Они придают образу современности и бунтарскому настроению. Идеально для тех у кого не проколоты уши или аллергия. Выбирайте каффы из металла или камней, в форме змей или абстрактных линий.
Модные украшения 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Четкие линии
Геометрические формы, прямоугольники и изящные дизайны - это хит 2025 года. И все минималисты на этом моменте выдохнули.
Модные украшения 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Возрождение готики
Черный металл, сложные орнаменты, камни темных оттенков и шипы вернулись в моду.
Модные украшения 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Нестандартное размещение украшений
Смелое размещение аксессуаров становится трендом. Украшения на носу, обволакивающие лицо цепочки или каффы, соединенные с подвесками к ключицам.
Модные украшения 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Как правильно носить украшения в 2025 году
1. Не бойтесь сочетать классику, например, драгоценности, с массивными аксессуарами.
Миксировать различные типы украшений - это тренд. Например, можно носить серьги в разных стилях (классические и современные), или комбинировать золото и серебро. Главное - соблюсти гармонию и не перегружать образ.
2. Оставляйте украшения главным акцентом в минималистических образах.
Если вы носите яркое и крупное украшение, лучше выбрать более сдержанную одежду, чтобы не перегрузить образ. И наоборот, если ваш наряд уже достаточно выразительный, аксессуары лучше выбрать более спокойные и минималистичные.
3. Используйте многослойность для создания динамики.
Комбинирование нескольких цепочек или браслетов создаст эффект многослойности, который сейчас очень моден. Главное - не забывать о пропорциях и не перегружать себя аксессуарами.
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