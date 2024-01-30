Фиксированная сумма или часть от заработка? Юрист объяснил, какой вариант алиментов лучше

После развода, если ребенок остается проживать с мамой, отец должен выплачивать алименты на содержание дочери или сына. Закон предусматривает два варианта выплат - ежемесячную фиксированную сумму денег или же часть от заработка.

О том, какой вариант лучше, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Марьанна Сащука в Instagram.

Какие алименты лучше - твердая денежная сумма или часть от заработка

"Алименты в твердой денежной сумме означают, что вы четко определяетесь с какой-то конкретной денежной суммой и просите суд взимать эту сумму с плательщика алиментов. Плюсом этого способа является то, что у твердой денежной суммы не установлен верхний предел. Чем больше официальный доход у плательщика алиментов - тем больший размер алиментов вы можете просить", - объясняет юрист.

При этом он добавляет, что такое преимущество этого способа одновременно является и недостатком, поскольку определение размера твердой денежной суммы напрямую зависит от размера официального дохода плательщика алиментов.

"А если плательщик не трудоустроен, то суд, скорее всего, установит минимальный размер алиментов, а не тот размер, который просите вы", - говорит Сащук.

В то же время определение размера алиментов в части заработка является гораздо лучшим вариантом, считает адвокат.

"Во-первых, в суде вам не нужно будет обосновывать размер алиментов, поскольку он прямо установлен законом - на одного ребенка - 1/4, на двоих - 1/3, на трех и больше - 1/2 дохода. Во вторых, такой способ взыскания алиментов является гораздо быстрее. Ведь заявление о выдаче приказа рассматривается судом в течение 5 рабочих дней", - добавляет юрист.

Также Сащук отмечает, что даже если плательщик алиментов официально не работает, тогда часть будет считаться не от его заработка, а от среднего заработка по месту его проживания.