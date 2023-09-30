Покрова 2023: можно ли в праздник пить алкоголь и устраивать застолья
1 октября украинцы отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы по новоюлианскому календарю. В этот день нельзя делать тяжелую физическую работу, поэтому лучше провести праздник в кругу родных.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, можно ли пить на Покров алкоголь и устраивать дома застолье.
Во время подготовки материала использовались источники: Calendar.org.ua, traditions.in.ua.
Что говорит церковь
В церковном календаре по старому стилю праздник Покрова Пресвятой Богородицы не обозначен как такой, когда нужно соблюдать пост. По новоюлианскому календарю, 1 октября также не станет постным днем.
Поэтому на Покров нет запрета на употребление спиртных напитков. Однако следует придерживаться меры.
Церковный григорианский календарь на октябрь 2023 (скриншот)
Согласно григорианскому церковному календарю в 2023 году посты пришлись на следующие даты:
Церковные многодневные посты 2023:
- до 6 января - продолжается Рождественский пост, начавшийся 28 ноября 2022 года
- с 27 февраля по 15 апреля - Большой пост
- с 12 июня по 11 июля - Петров пост
- 14 по 27 августа - Успенский пост
- с 28 ноября по 6 января 2024 года - Рождественский пост 2023-2024
Церковные однодневные посты 2023:
- 18 января - Крещенский сочельник
- 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
- 27 сентября - Воздвижение Креста Господня
- все среду и пятницу, за исключением сплошных седмиц и Праздник
Народные приметы
Приметы также говорят о том, что злоупотреблять алкоголем не стоит. Особенно запрещено это делать на кладбищах, если вы пришли на могилы своих родственников. Также нельзя оставлять там алкоголь и еду.
Среди других важных примет - отложить тяжелую физическую работу и не ссориться.
На праздник Покрова Пресвятой Богородицы следует проявлять доброжелательность и не отказывать гостям. Существует даже поверье: чем больше в доме гостей на Покров, тем больше будет в семье достатка.
Раньше мы рассказывали, как правильно помолиться на Покров.
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