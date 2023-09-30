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Покрова 2023: можно ли в праздник пить алкоголь и устраивать застолья

Украина, Суббота 30 сентября 2023 21:40
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Покрова 2023: можно ли в праздник пить алкоголь и устраивать застолья Можно ли пить алкоголь на Покров (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

1 октября украинцы отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы по новоюлианскому календарю. В этот день нельзя делать тяжелую физическую работу, поэтому лучше провести праздник в кругу родных.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, можно ли пить на Покров алкоголь и устраивать дома застолье.

Во время подготовки материала использовались источники: Calendar.org.ua, traditions.in.ua.

Что говорит церковь

В церковном календаре по старому стилю праздник Покрова Пресвятой Богородицы не обозначен как такой, когда нужно соблюдать пост. По новоюлианскому календарю, 1 октября также не станет постным днем.

Поэтому на Покров нет запрета на употребление спиртных напитков. Однако следует придерживаться меры.

Покрова 2023: можно ли в праздник пить алкоголь и устраивать застолья

Церковный григорианский календарь на октябрь 2023 (скриншот)

Согласно григорианскому церковному календарю в 2023 году посты пришлись на следующие даты:

Церковные многодневные посты 2023:

  • до 6 января - продолжается Рождественский пост, начавшийся 28 ноября 2022 года
  • с 27 февраля по 15 апреля - Большой пост
  • с 12 июня по 11 июля - Петров пост
  • 14 по 27 августа - Успенский пост
  • с 28 ноября по 6 января 2024 года - Рождественский пост 2023-2024

Церковные однодневные посты 2023:

  • 18 января - Крещенский сочельник
  • 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
  • 27 сентября - Воздвижение Креста Господня
  • все среду и пятницу, за исключением сплошных седмиц и Праздник

Народные приметы

Приметы также говорят о том, что злоупотреблять алкоголем не стоит. Особенно запрещено это делать на кладбищах, если вы пришли на могилы своих родственников. Также нельзя оставлять там алкоголь и еду.

Среди других важных примет - отложить тяжелую физическую работу и не ссориться.

На праздник Покрова Пресвятой Богородицы следует проявлять доброжелательность и не отказывать гостям. Существует даже поверье: чем больше в доме гостей на Покров, тем больше будет в семье достатка.

Раньше мы рассказывали, как правильно помолиться на Покров.

Читайте также, можно ли идти на кладбище на Покров Пресвятой Богородицы.

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