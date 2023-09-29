Можно ли на Покров идти на кладбище? Что говорят приметы и церковь

1 октября по новому церковному календарю украинцы отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Оно совпадает с родительской Покровской субботой. В этот день принято чествовать умерших родственников и близких, и распространенным для этого способом является посещение кладбищ.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, можно ли ходить на Покров на кладбища.

Можно ли идти на кладбище в этот день

В преддверии Покрова обычно приходится поминальная родительская суббота. В этот день следует сходить в церковь на поминальную службу, поставить свечу за упокой, принести панихиду, чтобы таким образом вспомнить умерших родственников.

Главной традицией считается молитва. Даже если у вас нет возможности посетить церковь, вы можете помолиться дома.

Перед праздником Покрова также принято посещать могилы умерших и убирать на них. Однако есть в Покровскую родительскую субботу и несколько запретов:

церковь запрещает заказывать панихиду за самоубийцами

нельзя поминать умерших алкоголем

запрещено оставлять алкоголь и еду на могилах

Что касается посещения кладбищ на саму Покрову, то церковь не советует так поступать, но и не запрещает.

Дело в том, что в церковном календаре есть специально отведенные поминальные дни, когда можно сходить на могилы родственников. Например, таким днем является Радуница - вторая неделя после Пасхи, которая в украинской традиции поминальна за умершими родственниками.

Что говорят народные поверья

В древности на Покров часто мог выпадать первый снег. Считалось, что его нельзя беспокоить на кладбищах, чтобы не навлечь беду. За несвоевременное посещение мест их захоронения души умерших могут отомстить, поскольку они отдыхают.

Однако в последние годы снега на Покров украинцы уже давно не видели. Таким образом, выбор приходить на кладбище в праздник Покрова или нет остается за вами.

Кстати, по народному верованию, у снега на Покров есть целебная сила, но только у того, на котором нет никаких следов. Таким снегом умывались и считали, что он подарит здоровье и защиту от нечистой силы.

Добавим, что по состоянию погоды на Покров наши предки определяли, какой будет зима в этом году: