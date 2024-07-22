Можно ли поправиться, употребляя много соли: тренер Мандзяк ответил

Жировая ткань - это запасы энергии организма, она будет увеличиваться, если энергии поступает в тело слишком много.

Может ли на это влиять поваренная соль, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Виктора Мандзяка в Facebook.

Влияет ли соль на вес

По словам тренера, люди очень любят калорийную пищу и не очень любят физические упражнения.

"Пищевая промышленность прекрасно проинформирована о врожденной любви людей к соленому. Большие корпорации, разрабатывая рецептуру очередного ультрапереработанного продукта питания, ищут так называемую "точку блаженства" - такую концентрацию и пропорцию соли, сахара и жира, чтобы люди пищали от наслаждения", - рассказал Виктор.

Тренер отметил, если долго есть пересоленную пищу, то она перестает казаться пересоленной.

"Вкусовые рецепторы в полости рта в результате бомбардировки натрий-хлором "притупляются". Так на рынке появляется пересоленная пища, но этого уже давно никто не замечает - у рядового человека снижена вкусовая чувствительность", - отметил эксперт.

Поэтому неудивительно, что при суточной норме натрия менее 2300 мг, средний американец потребляет 3232 мг, отмечает Мандзяк.

С "притупленным" ощущением соленого, нормальная пища кажется пресной. Овощи не имеют вкуса, гречка пресная.

"Человек или начинает натуральную пищу щедро посыпать солью (есть люди, которые досаливают за хозяйкой, даже не пробуя!), или просто отказываются есть натуральную цельную пищу, полностью переходя на ультрапереработанные снеки и колбасы, которые более калорийны, вкуснее, которые хочется есть еще, не важно, голоден ли ты, сыт ли. Вот тут и связь соли (а точнее "солевой крайности") с расширением талии", - объяснил Виктор.

Как есть меньше соленого?

Суточная норма поваренной соли - до 5 граммов. Старайтесь употреблять в пищу цельные продукты, а не ультрапереработанные.

Минимизируя такую пищу в рационе - вы снизите дозу соли в рационе, снизите калорийность рациона, сделаете свое питание более здоровым.